التضخم السنوي في مصر يواصل الارتفاع

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في إجمالي البلاد إلى 17.7 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. مقابل 15.4 بالمئة في الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصلت مسارها الصاعد ليصل معدل التضخم إلى 17.7 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول متجاوزا المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمئة.

التضخم السنوي يتجاوز المستهدف:

بلغت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 16 بالمئة خلال سبتمبر /أيلول الماضي.

بالمقارنة مع الشهر السابق، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مقابل 2.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول.

في الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة ما دفع الحكومة لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة.

رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام أعلى بكثير من المتوقع… أسعار الخضروات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك… تجاوزنا هذا الشهر مستهدف المركزي للتضخم".

السويفي: كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم لا يستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين واحد إلى اثنين بالمئة.

عودة معدل التضخم السنوي للصعود: