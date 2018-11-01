1.6 مليار دولار استثمارات في شركات إسرائيلية للتقنية الفائقة في 3 شهور

أعلن مركز (آي في سي) الدولي للأبحاث أن شركات إسرائيلية للتقنية الفائقة (هاي تك) استقطبت 1.6 مليار دولار أمريكي في شكل استثمارات مباشرة خلال الربع الثالث من العام 2018 عبر 131 صفقة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الخميس عن تقرير المركز الذي تم إعداده بالتعاون مع شركة (زاج- إس اند دبليو) الاسرائيلية للمحاماة والاستشارات القانونية أن أكبر الصفقات التي شهدتها تلك الفترة هي صفقة استحواذ شركة (بويو كابيتال) الصينية الخاصة للاستثمارات على شركة (تراكس) الإسرائيلية للتعرف على الصور والتي بلغت نحو 125 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قامت شركات التقنية الإسرائيلية باجتذابها خلال الفترة المنصرمة من العام 2018 الجاري بلغ 4500 مليون دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 82 بالمائة من الإجمالي الاستثمارات التي تحققت في العام 2017 الماضي وذلك من خلال نسبة لا تزيد عن 68 بالمائة من عدد الصفقات التي تحققت في العام الماضي.

وأوضح ان فترة الربع الثالث من العام 2018 الجاري (يونيو- سبتمبر) شهدت استقطاب 21 شركة ناشئة لاستثمارات أولية (أول استثمار في الشركة الناشئة حديثة التكوين) وهو معدل وصفه التقرير بأنه الأدنى الذي يتم تحقيقه في إسرائيل منذ العام 2013.

واستخلص التقرير نتيجة مفادها أن المستثمرين خلال العامين الأخيرين يميلون إلى الاستثمار في الشركات الأكثر نضجا بالمقارنة باستثماراتهم في الشركات الناشئة حديثة التكوين، وأن هذا المعدل ارتفع بواقع 6 أضعاف خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري بالمقارنة بالشركات الناشئة.

ونقل التقرير عن ماريانا شابيرا مدير الأبحاث في مركز (آي في سي) قولها إن التوقعات تشير إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمار في شركات التقنية الإسرائيلية في نهاية العام 2018 الجاري سوف تصل إلى نفس المعدل الذي حققته في العام 2017 الماضي، إن لم تتجاوزه.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية حققت 5.24 مليار دولار في 620 صفقة في عام 2017، بزيادة قدرها 9% مقارنة بـنحو 4.83 مليار دولار في عام 2016، في 673 صفقة.