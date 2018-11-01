مصر تتوقع وصول الدين الخارجي لأكثر من 102 مليار دولار

كشفت وثيقة حكومية أن الحكومة المصرية تتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020.

فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الدين الخارجي 98 مليارا و863 مليون دولار في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92 مليارا و640 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهرت الوثيقة أن مصر تستهدف سقفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14 مليارا و326 مليون دولار، منها 10 مليارات و326 مليون دولار لسداد أقساط الدين الخارجي ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.

وتتوقع مصر سقفا للاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16 مليارا و733مليون دولار، منها 10 مليارات و510 مليون دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية. ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3 مليارات و300 مليون دولار لدولة الكويت التي كان يزورها محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الشهر الماضي.