صادرات تركيا ترتفع 22.4 % خلال سبتمبر الماضي

ارتفعت صادرات تركيا خلال سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 22.4 % على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركيتين أمس الأربعاء، أن قيمة صادرات تركيا خلال سبتمبر الماضي بلغت 14 مليارا و456 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى تدني الواردات بنسبة 18.3 % مقارنة بسبتمبر 2017، واستقرت قيمتها عند 16 مليارا و326 مليون دولار.

وتدنى العجز التجاري الخارجي خلال سبتمبر الماضي بنسبة 77.1%، وبلغت قيمته الإجمالية مليارا و869 مليون دولار.

وخلال الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي إلى نهاية سبتمبر الماضي، حققت الصادرات التركية ارتفاعا بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في الفترة المذكورة 123 مليارا و43 مليون دولار