تويوتا تستدعي مليونا و600 ألف سيارة بسبب مشاكل بالوسادات الهوائية

أعلنت شركة تويوتا الخميس أنها استدعت مليونا و600 ألف سيارة بسبب مشاكل في الوسادات الهوائية.

عملاق صناعة السيارات اليابانية تلقى ضربة جديدة بعد أن سبق أن أجرى عمليتي استدعاء ضخمتين بسبب مشاكل أخرى في سبتمبر/أيلول الماضي.

بيان تويوتا:

السيارات المشمولة بقرار الاستدعاء تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل مليونا و60 ألف سيارة، غالبيتها العظمى في أوربا، والثاني 600 ألف سيارة أقل من نصفها في القارّة العجوز.

القسم الأول من السيارات المطلوب استدعاؤها معظمها من طرازي أفينسيس وكورولا وغالبيتها العظمى (946 ألف سيارة) في أوربا.

المشكلة التي تعاني منها هذه السيارات تستدعي تبديل نظام الوسادة الهوائية بأكمله.

القسم الثاني من السيارات التي طُلب من أصحابها أخذها إلى ورش تصليح الشركة وعددها 600 ألف سيارة، بينها 255 ألف سيارة في أوربا، سبق وأن شملتها قرارات استدعاء سابقة وهي اليوم تعاني من مشكلة في الوسادة الهوائية الموجودة أمام مقعد الراكب الأمامي.

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