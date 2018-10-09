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اقتصاد|مصر

شاهد: أول شركة هاتف ذكي بمصر تعتزم التوسع في أفريقيا

9/10/2018

قالت أول شركة للهواتف الذكية في مصر إنها تتطلع لدخول السوق الأفريقية الأوسع بنهاية عام 2018 أو أوائل 2019 في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة الصادرات.

التفاصيل:
  • تبيع شركة سيكو، التي تم تأسيسها برأس مال قدره 150 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار)، هواتف تحمل الاسم التجاري "نايل إكس". وتقول إنها تستخدم تصميما صينيا لتكنولوجيا الجيل الثالث والجيل الرابع في الولايات المتحدة.
  • يمتلك المستثمرون من القطاع الخاص 80% من الشركة بينما تملك وزارة الاتصالات المصرية الحصة المتبقية.
  • قال مدير المبيعات محمود علي إن الشركة المصرية لصناعات السليكون (سيكو)، التي تصدر بالفعل إلى الخليج، تهدف للبدء في بيع الهواتف في كينيا والمغرب وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ونيجيريا وموزامبيق وغانا.
  • قال علي إن الشركة تهدف في عام 2019 إلى تصدير 40% من إنتاجها. كما تريد توسيع حصتها في السوق بمصر من حوالي 4% حاليا إلى ما بين 12% و15% في 2019.
  • أوضح علي أنه من السابق لأوانه تحديد هدف للمبيعات في الدول الأفريقية، لكنه توقع أن تزيد الصادرات للعملاء في أفريقيا عنها في دول الخليج في العام المقبل.
  • قال أحمد الصواف، مدير تطوير الأعمال الدولية في سيكو، إن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها بمقدار ثلاثة أمثال من 500 ألف وحدة في 2018 إلى 1.5 مليون وحدة في عام 2019.
  • أضاف أن من بين 1.5 مليون وحدة ستباع 900 ألف وحدة في مصر في حين سيتم بيع 600 ألف في الخارج.
  • قال إن الشركة تستهدف زيادة حجم المبيعات التي تبلغ 400 مليون جنيه هذا العام، ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.2 مليار جنيه في العام المقبل. وأضاف أن المستهدف لعام 2020 هو 2.5 مليار جنيه.
  • تقدم سيكو حاليا ستة منتجات، من بينها هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر لوحي، وتخطط لطرح هواتف جديدة في العام القادم لتعرض ما مجموعه 14 منتجا.
المصدر : رويترز
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