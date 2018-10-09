شاهد: أول شركة هاتف ذكي بمصر تعتزم التوسع في أفريقيا

قالت أول شركة للهواتف الذكية في مصر إنها تتطلع لدخول السوق الأفريقية الأوسع بنهاية عام 2018 أو أوائل 2019 في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة الصادرات.

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