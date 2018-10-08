مصر تبدأ استقبال الغاز الإسرائيلي في مارس

قال محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة "غاز الشرق"، إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، في مارس/آذار القادم، إذا ما تأكد أن الخط البحري الواصل بين الجانبين في حالة جيدة.
التفاصيل:
- نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شعيب قوله إن الإمدادات ستبدأ بمئة مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الربع الأول من 2019، وسترتفع تدريجيا إلى 700 مليون قدم في اليوم كحد أقصى.
- أضاف رئيس "غاز الشرق"، وهي شريك مصري كبير في الخط، في مقابلة مع الوكالة: "نتوقع أن يكون الخط في حالة جيدة … ونستهدف أن يصل الخط إلى سعته الكاملة أو الحد الأقصى لمعدل التدفق في غضون ثلاث سنوات".
- قال شعيب، الرئيس السابق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في المقابلة، إن الشركاء سيبدؤون اختبار الخط قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات ثلاثة إلى أربعة أشهر.
- أكد شعيب: "لا نقلق بشأن المسألة الأمنية … واثقون من أن الجيش والشرطة أمنوا المنطقة بشكل جيد".
- تجدر الإشارة إلى أن مصر بها مصانع إسالة تجعلها قادرة على تصدير أي فائض في الإنتاج أو إعادة تصدير الغاز القادم من إسرائيل أو من أي جهة أخرى. أما بالنسبة لإسرائيل فإن استخدام البنية التحتية للتصدير عبر مصر سيوفر عليها تكلفة إقامة منشآتها الخاصة.
- ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن هذا سيجعل مصر أقرب إلى تحقيق هدفها في أن تصبح مركزا لتصدير الطاقة.
خلفيات:
- أعلنت مصر نهاية الشهر الماضي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد ارتفاع الإنتاج في حقل ظهر.
- كانت غاز الشرق والشركات المطورة لأكبر حقول الغاز الطبيعي في إسرائيل قد اتفقت الشهر الماضي على شراء 39% من "شركة غاز شرق المتوسط"، التي تمتلك خط الأنابيب الذي يصل بين جنوب إسرائيل وشبه جزيرة سيناء، ما أزال العقبة القانونية الأكبر أمام صفقة التصدير التي تمتد لعشر سنوات.
- تجدر الإشارة إلى أن خط الأنابيب هذا كان تم مده في الأصل لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، إلا أنه معطل منذ نحو ست سنوات.
- كانت مصر أوقفت الإمدادات لإسرائيل عام 2012 بسبب وجود نقص في إمدادات الغاز في السوق المحلية والهجمات المتكررة على الجزء المكشوف من الخط في سيناء.
- في فبراير/شباط 2018 قالت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.
- قالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
- حينها قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعي البالغة قيمتها 15 مليار دولار الموقعة مع مصر ستقوي العلاقات بين البلدين.
- قال شتاينتز في بيان: "هذه هي المرة الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط التي تُوقع فيها مثل هذه الاتفاقات الكبيرة بين البلدين".