مصر تبدأ استقبال الغاز الإسرائيلي في مارس

قال محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة "غاز الشرق"، إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، في مارس/آذار القادم، إذا ما تأكد أن الخط البحري الواصل بين الجانبين في حالة جيدة.

التفاصيل:

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شعيب قوله إن الإمدادات ستبدأ بمئة مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في الربع الأول من 2019، وسترتفع تدريجيا إلى 700 مليون قدم في اليوم كحد أقصى.

أضاف رئيس "غاز الشرق"، وهي شريك مصري كبير في الخط، في مقابلة مع الوكالة: "نتوقع أن يكون الخط في حالة جيدة … ونستهدف أن يصل الخط إلى سعته الكاملة أو الحد الأقصى لمعدل التدفق في غضون ثلاث سنوات".

قال شعيب، الرئيس السابق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في المقابلة، إن الشركاء سيبدؤون اختبار الخط قريبا قبل تعديل المرافق لعكس اتجاه التدفق، مضيفا أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات ثلاثة إلى أربعة أشهر.

أكد شعيب: "لا نقلق بشأن المسألة الأمنية … واثقون من أن الجيش والشرطة أمنوا المنطقة بشكل جيد".

تجدر الإشارة إلى أن مصر بها مصانع إسالة تجعلها قادرة على تصدير أي فائض في الإنتاج أو إعادة تصدير الغاز القادم من إسرائيل أو من أي جهة أخرى. أما بالنسبة لإسرائيل فإن استخدام البنية التحتية للتصدير عبر مصر سيوفر عليها تكلفة إقامة منشآتها الخاصة.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن هذا سيجعل مصر أقرب إلى تحقيق هدفها في أن تصبح مركزا لتصدير الطاقة.

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