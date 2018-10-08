أمريكيان يفوزان بجائزة نوبل في الاقتصاد 2018

فاز الأمريكيان وليام نوردهاوس وبول رومر بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2018 "لجهودهما الرائدة في تبني نظرية اقتصادية تهدف إلى المزيد من الاهتمام بقضايا البيئة والتقدم التكنولوجي".

التفاصيل:

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم إن العمل الذي قام به الفائزان ساهم في الإجابة على تساؤلات أساسية بشأن كيفية تطوير نمو مستدام طويل الأجل وتعزيز رفاه الإنسان.

أضاف بيان صادر عن الأكاديمية: "وسعت نتائج أبحاثهما نطاق التحليل الاقتصادي بشكل كبير عن طريق بناء نماذج تشرح كيف يتفاعل اقتصاد السوق مع الطبيعة والمعرفة".

قالت الأكاديمية إن وليام نوردهاوس، من جامعة ييل الأمريكية، كان أول من وضع نموذجا بساعد في وصف التفاعل بين الاقتصاد والمناخ.

أوضحت أن بحث نوردهاوس "أظهر كيف يتفاعل النشاط الاقتصادي مع الكيمياء والفيزياء الأساسية للتسبب في التغير المناخي".

قال البيان إن بحث بول رومر، من كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، بشأن التقدم التكنولوجي أظهر "كيف أن تراكم الأفكار يقود إلى نمو اقتصادي على المدى الطويل".

أشار رومر إلى مدى تحكم قوى الاقتصاد في إرادة الشركات لإنتاج أفكار جديدة وابتكارات، مرسيا قواعد نموذج جديد للتطوير يعرف بنظرية النمو الذاتي.

قال رومر إن فوزه بالجائزة كان مفاجأة له وأضاف "تلقيت مكالمتين هاتفيتين هذا الصباح، ولم أرد عليهما لاعتقادي بأنهما ربما تكونان من المكالمات غير المرغوب فيها، إذ لم أكن أتوقع الجائزة".

أشار رومر خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إلى أن "الكثير من الناس يظنون أن حماية البيئة ستكون مكلفة جدا وشديدة الصعوبة، بحيث يريدون فقط تجاهل تلك المسألة".

أضاف "يمكننا بكل تأكيد أن نحقق تقدما جوهريا في حماية البيئة وأن نفعل ذلك من دون أن نفوت فرصة الحفاظ على النمو".

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