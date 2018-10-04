تأجيل توسعة مطار آل مكتوم بدبي علامة أخرى على اقتصاد يتهاوى

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة إنه تم تأجيل توسعة مطار آل مكتوم الدولي بدبي التي تهدف لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025.

يهدف المطار، الذي افتتح أمام حركة المسافرين في عام 2013، لأن يصبح أحد أكبر المطارات في العالم، لكنه لا يتعامل حاليا إلا مع جزء محدود من حركة المسافرين في دبي.

قالت خمسة مصادر لرويترز إن التوسعة تأجلت. ولم تفصح المصادر عن سبب التأجيل أو مدته. وقال اثنان من المصادر إنه تجري إعادة تصميم المشروع.

دبرت دبي قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار العام الماضي لتطوير المطار الذي سمي باسم العائلة الحاكمة للإمارة.

قال أحد المصادر إن ذلك القرض لم يُستخدم بعد، وذكر مصدران أن المرحلة الثانية من التمويل، والتي كانت ستدعمها وكالات ائتمان أجنبية، تأجلت إلى أجل غير مسمى.

امتنعت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للدولة عن التعقيب على الأمر مباشرة حين اتصلت بها رويترز، وقالت إن هدفها يتمثل في التحديث المستمر لخطط رئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي الرئيسي للاستعانة بأحدث ما تم التوصل إليه من مبادئ للتصميم من حيث التكنولوجيا والعمليات والخدمات المقدمة للجمهور.

أحجمت دائرة المالية في دبي التي جمعت القرض البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي من تحالف مصرفي، عن التعليق.

كان من المفترض أن تمهد طاقة التوسع الطريق لمطار آل مكتوم ليحل محل مطار دبي الدولي، أزحم مطار في العالم حاليا من حيث عدد المسافرين على الرحلات الدولية، والمخطط له أن يصبح المقر الجديد لشركة طيران الإمارات.

واجه مطار آل مكتوم الدولي بالفعل تأخيرات. وتأخرت زيادة أصغر حجما في طاقته الاستيعابية نحو عام عن الموعد المقرر، ومن المتوقع إتمامها هذا العام.

تتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على مشروع مطار آل مكتوم الدولي ومجمع دبي وورلد سنترال الذي يضم المطار.

تم بناء المطار على مراحل، ومن المتوقع أن يخدم في نهاية المطاف ما يزيد عن 200 مليون مسافر سنويا، وهو ما يزيد عن مثلي الطاقة الحالية لمطار دبي الدولي الرئيسي، الذي تتخذه طيران الإمارات مقرا لها.

لم يتم الإعلان عن جدول زمني للمراحل المستهدفة لمطار آل مكتوم الدولي.

في عام 2016، قالت مؤسسة مطارات دبي إنها توسع مطار دبي الدولي ليخدم 118 مليون مسافر سنويا بحلول 2023، بزيادة 18 مليونا عن طاقته المبدئية في حال تأخر تطوير مطار آل مكتوم الدولي.

انهيارات أخرى

يأتي قرار تأجيل التوسعة بعد أيام مما ذكرته صحيفة بلومبرغ الأمريكية أن مجموعة أبراج، التي كانت يوما ما واحدة من أكبر المستثمرين في الأسواق الناشئة، تعتزم إخلاء مقرها الرئيسي في دبي بعد أن فشلت في دفع الإيجار، بعد الانهيار الدرامي للشركة في دبي الذي استغرق أربعة أشهر فقط

اعتبر تقرير بلومبرغ أن سمعة دبي باعتبارها المركز المالي الأول في الشرق الأوسط قد تلقت ضربة بعد انهيار أبراج هذا العام.

نمت أبراج، التي كانت تدير يوما ما حوالي 14 مليار دولار، بالتزامن مع رغبة دبي في إنشاء مركز مالي على الطراز العالمي، حتى ظهرت مزاعم سوء استخدام المال في فبراير/ شباط.

كانت تقارير اقتصادية عدة توقعت أن يشهد اقتصاد إمارة دبي أزمة طاحنة، وسط تراجع في أسعار العقارات بنسب تراوحت بين 5 و10%.

توقّع تقرير للإذاعة الألمانية أن يستمرّ تراجع أسعار العقارات بإمارة دبي خلال العام القادم (2019)، فضلاً عن تسجيل ركود في حركة السفر، وتراجع البورصة بنسبة نحو 13%.

شهد سوق العقارات المباعة في دبي تراجعاً بنسبة 46%، في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

لفت التقرير الألماني إلى أن هناك ركوداً في حركة السفر إلى دبي، التي باتت تعاني من حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العاملة فيها؛ لأسباب من أبرزها تراجع فرص العمل والدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

تراجع أعداد السائحين