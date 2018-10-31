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اقتصاد|تركيا

شاهد: إقلاع أول رحلة تجارية من مطار إسطنبول الجديد

31/10/2018

أقلعت أول رحلة تجارية من مطار إسطنبول الجديد اليوم الأربعاء بعد يومين من افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المطار رسميا.

التفاصيل:
  • وكالة الأناضول للأنباء: طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تقل 340 راكبا قامت بأول رحلة إلى أنقرة.
  • المطار الجديد تكلف 11.7 مليار دولار وشُيّد على مشارف إسطنبول وسيكون واحدا من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.
  • المطار قادر على استيعاب 90 مليون مسافر سنويا حين يعمل بكامل طاقته.
  • على مدى أول شهرين، لن يستخدم المطار إلا في تسيير بضع رحلات داخل تركيا وإلى أذربيجان وشمال قبرص.
  • بعض رحلات شركة الخطوط الجوية التركية إلى أنقرة وإزمير وأنطاليا بجانب الرحلات الدولية إلى شمال قبرص وأذربيجان ستستخدم المطار الجديد في الوقت الحالي، بينما ستظل رحلاتها الأخرى في مطار أتاتورك بقية هذا العام.
  • يغلق مطار أتاتورك أمام الرحلات التجارية بعد انتقال جمع الأنشطة للمطار الجديد ولكن سيحتفظ بوضعه كمطار ويستغل فقط في المعارض الخاصة بالطيران.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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