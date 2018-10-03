فوربس تقدر ثروة ترمب .. كم؟

قالت مجلة فوربس إن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقدر ب3.1 مليار دولار، إلا أنه تراجع في قائمة الأكثر ثراء لأن توليه رئاسة البلاد أضر بعلامة ترمب التجارية.

التفاصيل:

بحسب مجلة فوربس فقد انخفض ترتيب ترمب إلى 259 على قائمة أغنى 400 بليونير في العالم والتي نشرت الأربعاء، بعد أن كان يحتل المرتبة 248 في 2017.

في 2015، وهو العام الذي أعلن فيه ترمب نيته الترشح للرئاسة، قدرت فوربس ثروته بـ4.5 مليارات دولار.

عزت المجلة هذا التراجع في ثروته إلى التحقيق بشكل أعمق في الأصول التي يملكها وانخفاض سوق تجزئة العقارات وتباطؤ قطاع العقارات وخصوصا العقارات الفاخرة، كما أن توليه الرئاسة أثر على علامة ترمب التجارية.

أوردت المجلة أنه رغم أن ترمب حقق معظم ثروته بوضع اسمه على مشاريع لا يملكها، إلا أن تحقيقاتها تشير إلى أن هذه الاستراتيجية أصبحت تأتي برد فعل عكسي، بحيث لم يعد اسمه مرادفا للفخامة، ولكنه أصبح يرتبط بتقسيم المجتمع ما دفع شركاء الأعمال إلى الابتعاد عنه وتسبب بنفور المشترين المحتملين للشقق.

مع ذلك فقد ارتفعت قيمة العقارات التي يملكها ومن بينها الشقة العلوية (بنتهاوس) في برج ترمب وطائرته الخاصة وعقار مارا لاغو في فلوريدا، والذي يطلق عليه اسم "البيت الأبيض الشتوي".

قبل توليه الرئاسة عهد ترمب بمصالحه إلى ابنيه دون جونيور وإيريك، والمدير التنفيذي في منظمة ترمب إلين فايسلبيرغ.

رفض ترمب دعوات متعددة إلى الانفصال التام ما أثار اتهامات ضده بتضارب المصالح.

قالت المجلة إنه في حال قام ترمب بتصفية أعماله ودفع ضريبة المكاسب على ثروته وأسس صندوقا لاستثمار كل شيء في البورصة التي تشهد ازدهارا، فسيحقق ربحا بمقدار 500 مليون دولار.

قائمة الأثرياء: