التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوى في 15 عاما

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما.
- أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع إلى 24.52% في سبتمبر /أيلول مقارنة مع مستواه قبل عام.
- بلغ معدل التضخم 6.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 %.
- ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات عدا الخمور، المساهم الرئيسي في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4%عن الشهر السابق.
- أشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41%، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15%.
- بحسب البيانات، زادت أسعار المنتجين 10.88% عن الشهر السابق في سبتمبر أيلول، وبنسبة 46.15% على أساس سنوي.
معلومات أساسية
- أدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة.
- تراجعت الليرة في أعقاب نشر البيانات التي جاءت أعلى كثيرا من التوقعات. وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 6.0633 ليرة للدولار.