التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوى في 15 عاما

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما.

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع إلى 24.52% في سبتمبر /أيلول مقارنة مع مستواه قبل عام.

بلغ معدل التضخم 6.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 %.

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات عدا الخمور، المساهم الرئيسي في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4%عن الشهر السابق.

أشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41%، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15%.

بحسب البيانات، زادت أسعار المنتجين 10.88% عن الشهر السابق في سبتمبر أيلول، وبنسبة 46.15% على أساس سنوي.

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