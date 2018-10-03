البث الحي
اقتصاد|تركيا

التضخم في تركيا يسجل أعلى مستوى في 15 عاما

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
3/10/2018

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما.

  • أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع إلى 24.52% في سبتمبر /أيلول مقارنة مع مستواه قبل عام.
  • بلغ معدل التضخم 6.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 %.
  • ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات عدا الخمور، المساهم الرئيسي في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4%عن الشهر السابق.
  • أشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41%، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15%.
  • بحسب البيانات، زادت أسعار المنتجين 10.88% عن الشهر السابق في سبتمبر أيلول، وبنسبة 46.15% على أساس سنوي.

 

معلومات أساسية

  • أدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة.
  • تراجعت الليرة في أعقاب نشر البيانات التي جاءت أعلى كثيرا من التوقعات. وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 6.0633 ليرة للدولار.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)