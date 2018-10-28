مصر: خطة حكومية لكبح معدل المواليد وخفض عدد الموظفين

يتولى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إعداد خطة لإعادة هيكلة الحكومة، تتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام، وتقليص عدد مناصب مجلس الوزراء.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء المصري حول تخفيض العمالة الحكومية:

هذه الخطة تساهم في الحد من البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، وفقا لرويترز.

التحديات الرئيسية التي تواجه مصر تكمن في البيروقراطية المزمنة وارتفاع معدلات الإنجاب.

نحو 38% من موظفي القطاع العام سيحالون إلى التقاعد خلال العشر سنوات المقبلة.

من المرجح ألا يتم استبدالهم بموظفين جدد.

الإصلاح الاقتصادي وكبح المواليد:

يعتبر تخفيض العمالة في القطاع الحكومي للدولة أهم بنود برنامج ما يُسمى الإصلاح الاقتصادي.

الاصلاح الاقتصادي برنامج وعدت به الحكومة المصرية صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار.

تنفيذا لهذا الشرط قال مدبولي الخميس الماضي أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة: "نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة"، مضيفا إن حكومته تعمل على خطة لكبح معدل المواليد في البلاد. وأضاف دون أن يذكر تفاصيل "ليس لدينا أي خيار آخر".

بمقتضى الاتفاق مع صندوق النقد، خفضت مصر قيمة عملتها وتقلص تدريجيا الدعم للوقود، وهي تحركات زادت الفقر في البلد العربي الأكثر سكانا.

وفقا لأرقام حكومية، فإن عدد سكان مصر يبلغ حوالي 100 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 128 مليونا بحلول 2030 إذا استمرت معدلات الإنجاب عند 4.0 لكل ألف امرأة سنويا.

وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف في العام 2016-2017، مقابل 5.8 مليون موظف في عام 2015-2016 بنسبة انخفاض بلغت 13%.

تستحوذ أجور الموظفين على نحو 19% من مصروفات الموازنة العامة الدولة، بمبلغ 267 مليار جنيه (15 مليار دولار).

كيف ستخفض الدولة عدد موظفيها؟