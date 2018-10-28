الاستثمار الأجنبي في قطر يرتفع إلى 187 مليار دولار بالربع الثاني

أظهرت بيانات حكومية صعود قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بأكثر من 187 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2018، كما أظهرت البيانات ارتفاع الفائض التجاري 25% على أساس سنوي في سبتمبر.
التفاصيل:
- مسح لوزارة التخطيط القطرية ومصرف قطر المركزي أظهر ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر 0.7 في المئة إلى 682.3 مليار ريال، أي نحو 187.45 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من عام 2018.
- حسب المسح، ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطر بنحو 4.6 مليارات ريال (1.26 مليار دولار)، مقارنة مع الربع الأول من عام 2018.
- سجل الاستثمار الأجنبي في قطر 677.7 مليار ريال (186.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2018.
- المسح اعتمد على بيانات عدد من أكبر الشركات في القطاع الخاص القطري، شكلت نسبة 84% من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر.
- المسح أوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 125.5 مليار ريال (34.5 مليار دولار)، بنسبة 18 في المئة من الاستثمار الأجنبي في البلاد.
- بلغت الاستثمارات في المحافظ المالية 100.7 مليار ريال (27.6 مليار دولار) أي ما نسبته 15%.
- شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى بالبلاد 66% بما يمثل 453.4 مليار ريال (124.5 مليار دولار) بالربع الثاني من عام 2018.
- البيانات التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أظهرت ارتفاع الفائض التجاري للبلاد بنسبة 25.6% بقليل في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع مستواه قبل عام.
- بلغ الزيادة في الفائض 15.5 مليار ريال قطري بزيادة 3.1 مليار ريال قطري.
- بلغ قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 1.5 في المئة قياسا بشهر أغسطس هذا العام.
- احتلت اليابان صدارة الدول المستوردة من قطر لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي بقيمة 4.7 مليار ريال أي ما نسبته 17.5 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.
- جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني خلف اليابان بقيمة صادرات قطرية بلغت حوالي 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 %.
- احتلت الهند المركز الثالث بقيمة 4 مليارات ريال أي بنسبة 15.1%.
- ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال بنسبة 37% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 27.7% قياسا بشهر أغسطس/ أب هذا العام.
- احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الدول المصدرة إلى قطر خلال سبتمبر/ أيلول هذا العام بقيمة بلغت حوالي 4 مليارات ريال أي بنسبة 35.3 في المئة من إجمالي قيمة الواردات.
- جاءت الصين في المركز الثاني بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما يعادل 10 %، تليها اأمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي بنسبة قدرها 6.5%.