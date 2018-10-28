الاستثمار الأجنبي في قطر يرتفع إلى 187 مليار دولار بالربع الثاني

أظهرت بيانات حكومية صعود قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر بأكثر من 187 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2018، كما أظهرت البيانات ارتفاع الفائض التجاري 25% على أساس سنوي في سبتمبر.

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