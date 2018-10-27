أكثر من 3 آلاف دولار نصيب المواطن المصري من الدين العام

يظهر توسع مصر في الاقتراض من الداخل أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو أسواق الدين ارتفاعا هائلا في نصيب المواطن المصري من الدين العام ليصل إلى 58 ألف جنيه (نحو 3240 دولار) للفرد.

التفاصيل:

قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إن الدين المحلي بلغ 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام، ما يعني زيادة في الدين المحلي بنحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

أدت سياسات التوسع في الدين إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد في موازنة العام المالي الحالي إلى 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار)، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية.

تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه(55.28 مليار دولار).

يأتي هذا مع عجزر متوقع في الموازنة للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).

مع بلوغ الدين الخارجي 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو أيضا (1657 مليار جنيه)، يصل إجمالي الدين العام المحلى والخارجي معا 5352 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4073 مليار جنيه.

يكون متوسط نصيب الفرد المصري من الدين العام نحو 54 ألف و737 جنيه، وفقا لتعداد السكان البالغ 97.8 مليون نسمة حسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إذا وضع في الاعتبار أن هناك فاصل أربعة أشهر عن رقم الدين العام في يونيو/حزيران الماضي، يرتفع خلالها الدين المحلى والخارجي، يكون متوسط نصيب المواطن المصري من الدين حاليا نحو 57.5 ألف جنيه (حوالي 3240 دولار).

ملياران و130 مليون جنيه زيادة يومية بالدين العام: