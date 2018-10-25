دين مصر المحلي يرتفع إلى 207 مليارات دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الدين المحلي بلغ 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام.

ويمثل هذا زيادة في الدين المحلي بنحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

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