دين مصر المحلي يرتفع إلى 207 مليارات دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن الدين المحلي بلغ 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام.
ويمثل هذا زيادة في الدين المحلي بنحو 17% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
خلفية:
- تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
- بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.
- توسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.
- توسع الحكومة المصرية في الاقتراض أثار مخاوف من آثاره الاقتصادية؛ إذ قال وزير المالية المصري محمد معيط مؤخرا إن الحكومة تضطر إلى الاقتراض من أجل سداد أعباء الديون.
- قال معيط في تصريحات للتلفزيون المصري إن الحكومة ستقوم خلال السنة المالية 2018-2019 بتسديد فوائد ديون بقيمة 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار) إضافة إلى أقساط ديون بقيمة 276 مليار جنيه (15.43 مليار دولار) في حين يبلغ إجمالي إيراد الدولة 989 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).