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اقتصاد|السودان

السودان يوقع اتفاقا برفع حظر جزئي على المنتجات المصرية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس السوداني عمر البشير - أرشيفية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس السوداني عمر البشير - أرشيفية
25/10/2018

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان اتفق (الخميس) على رفع حظر جزئي على دخول المنتجات المصرية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والأشخاص بين البلدين الجارين.

أبرز تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير:
  • اليوم رفعت الحظر على المنتجات المصرية للدخول الى السودان لإزالة العوائق بين البلدين.
  • الرئيس السوداني أكد أن القرار سيسري بأثر فوري.
  • تصريحات البشير جاءت خلال زيارة إلى الخرطوم يقوم بها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
خلفية:
  • كان السودان حظر في 17 مارس/آذار استيراد جميع المنتجات الزراعية المصرية وسط خلافات حدودية بين البلدين بشأن منطقتي حلايب وشلاتين واتهامات بالتدخل السياسي.
  • خفت حدة التوتر منذ ذلك الحين ودعم البشير إعادة انتخاب السيسي في وقت سابق من العام الحالي.
  • قال وزير الخارجية المصري سامح شكري (الأربعاء) إن قيمة الصادرات المصرية إلى السودان بلغت 550 مليون دولار العام الماضي بينما بلغت قيمت الصادرات السودانية إلى مصر 103 ملايين دولار.
  • يواجه الاقتصاد السوداني أزمة رغم رفع العقوبات الأمريكية عنه قبل عام.
  • خفض السودان قيمة عملته بشكل حاد مطلع الشهر الجاري في إطار إجراءات لمعالجة متاعبه الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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