السودان يوقع اتفاقا برفع حظر جزئي على المنتجات المصرية

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن السودان اتفق (الخميس) على رفع حظر جزئي على دخول المنتجات المصرية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والأشخاص بين البلدين الجارين.

أبرز تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير:

اليوم رفعت الحظر على المنتجات المصرية للدخول الى السودان لإزالة العوائق بين البلدين.

الرئيس السوداني أكد أن القرار سيسري بأثر فوري.

تصريحات البشير جاءت خلال زيارة إلى الخرطوم يقوم بها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

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