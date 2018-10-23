مشاركة "أوبر" للسعودية مهددة بسبب قضية خاشقجي

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي، إن الشركة تنتظر الحقائق الكاملة بخصوص مقتل جمال خاشقجي قبل أن تحدد ما إذا كان ذلك سيؤثر على مشاركة المملكة في خدمة نقل الركاب.

التفاصيل:

خسروشاهي انسحب من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض ، الثلاثاء، مثلما فعل الكثير من كبار رجال الأعمال والسياسيين الغربيين.

، الثلاثاء، مثلما فعل الكثير من كبار رجال الأعمال والسياسيين الغربيين. خسروشاهي أبلغ الصحفيين: "نريد أولا معرفة الحقائق، وسنبت في كيفية المضي قدما وكيف سنجمع الأموال بجانب تشكيل مجلس إدارتنا بعد الطرح الأولي".

صندوق الثروة السيادي السعودي يستثمر في أوبر، ويشغل مديره مقعدا في مجلس إدارة شركة تطبيقات طلب سيارات الأجرة.

تقارير ذكرت أن استثمارات الصندوق في الشركة بلغت 3 مليارات و500 مليون دولار عام 2016.

الشركة كانت قد قالت إنها تتجه لإدراج أسهمها بالبورصة في العام المقبل، لكن خسروشاهي قال حين سئل عن دور الاستثمار السعودي مستقبلا في ضوء مقتل خاشقجي إنه يحتاج في البداية لمعرفة ما حدث.

خلفية

وزراء وقادة أعمال ومسؤولون كبار امتنعوا عن المشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما استمر الانتقاد والتشكيك في رواية السلطات السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول.

آخر الشخصيات التي أعلنت عدم مشاركتها في المنتدى رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" جو كايزر.

كايزر كتت في رسالة طويلة على موقع "لينكد إن"، "أخذت كل وقتي لاتخاذ قرار المشاركة أو عدمها في (مبادرة مستقبل الاستثمار) في الرياض". وأضاف أنه قرر في النهاية "عدم المشاركة"، لأنه "القرار الأنسب لكنه ليس الأكثر شجاعة".

العشرات من المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية الكبرى ألغوا مشاركتهم في المؤتمر من شركة فورد إلى أوبر، وغيرها.

شركات إعلامية كبرى مثل بلومبرغ وسي إن إن وفاينانشال تايمز أعلنت انسحابها أيضا، بينما أعلنت أستراليا السبت انسحاب ممثليها من المؤتمر، مؤكدة أنه "من غير اللائق" المشاركة فيه بسبب قضية خاشقجي.

مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون أعلنوا انسحابهم من المؤتمر.

منظمو المنتدى الاقتصادي قاموا بإزالة لائحة المتحدثين من الموقع الإلكتروني الرسمي، ورفضوا التعليق على عدد الحاضرين.

قبضة حديدية: