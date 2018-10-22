قراصنة يخترقون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي

قرصنة موقع مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" تأتي عشية انطلاق المؤتمر الذي يبدأ الثلاثاء، ويستمر حتى 25 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

العشرات من الشركات والبنوك والمسؤولين الأجانب وكبار رجال الأعمال أعلنوا مقاطعتهم للمؤتمر وسط أزمة سياسية عنيفة تعصف بالمملكة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، والكشف عن تورط مسؤولين أمنيين واستخباريين رفيعي المستوى بعضهم من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة.