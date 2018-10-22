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اقتصاد|السعودية

قراصنة يخترقون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي

القراصنة صوروا ولي العهد السعودي في صورة أحد مسلحي تنظيم الدولة بينما صوروا الصحفي جمال خاشقجي كأحد ضحايا التنظيم
القراصنة صوروا ولي العهد السعودي في صورة أحد مسلحي تنظيم الدولة بينما صوروا الصحفي جمال خاشقجي كأحد ضحايا التنظيم
22/10/2018

اخترق قراصنة إنترنت موقع مؤتمر الاستثمار السعودي على الإنترنت وتركوا رسالة تندد بالحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وبمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

التفاصيل:
  • القراصنة وصفوا في الرسالة التي تركوها النظام السعودي بأنه "واحد من مصادر الإرهاب في العالم" كما حملوا النظام السعودي المسؤولية عن عشرات الآلاف من الضحايا في اليمن وسوريا.
  • القراصنة اتهموا في الرسالة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي حيث صوروا ابن سلمان في صورة أحد مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" وبيده سيف تعلوه الدماء، بينما يجلس خاشقجي على الأرض في صورة أحد ضحايا التنظيم.
  • رسالة القراصنة ظلت لفترة قبل أن يخرج الموقع من الخدمة، حيث لم يتسنّ فتحه حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

 

خلفية:

  • قرصنة موقع مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" تأتي عشية انطلاق المؤتمر الذي يبدأ الثلاثاء، ويستمر حتى 25 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

  • يهدف المؤتمر، والذي يطلق عليه أيضا اسم "دافوس الصحراء"، إلى الترويج لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد بلاده من الاعتماد على النفط إلى التنوع في العائدات، وأيضا لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
  • العشرات من الشركات والبنوك والمسؤولين الأجانب وكبار رجال الأعمال أعلنوا مقاطعتهم للمؤتمر وسط أزمة سياسية عنيفة تعصف بالمملكة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري، والكشف عن تورط مسؤولين أمنيين واستخباريين رفيعي المستوى بعضهم من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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