قراصنة يخترقون موقع مؤتمر الاستثمار السعودي

اخترق قراصنة إنترنت موقع مؤتمر الاستثمار السعودي على الإنترنت وتركوا رسالة تندد بالحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وبمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
التفاصيل:
- القراصنة وصفوا في الرسالة التي تركوها النظام السعودي بأنه "واحد من مصادر الإرهاب في العالم" كما حملوا النظام السعودي المسؤولية عن عشرات الآلاف من الضحايا في اليمن وسوريا.
- القراصنة اتهموا في الرسالة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي حيث صوروا ابن سلمان في صورة أحد مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" وبيده سيف تعلوه الدماء، بينما يجلس خاشقجي على الأرض في صورة أحد ضحايا التنظيم.
- رسالة القراصنة ظلت لفترة قبل أن يخرج الموقع من الخدمة، حيث لم يتسنّ فتحه حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
خلفية: