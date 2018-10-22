شاهد: مقتل خاشقجي يطيح بالبورصة السعودية

واصلت البورصة السعودية خسائرها في افتتاح جلسة اليوم (الإثنين)، حيث انخفض المؤشر العام السعودي (TASI) بنسبة 1.2% ليكسو اللون الأحمر شاشات التداول السعودية.
التفاصيل:
- الانخفاض يأتي في وقت يحبس فيه العالم أنفاسه انتظارا لنتائج التحقيق التركي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.
- منذ تفجر أزمة اختفاء خاشقجي الذي دخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ولم يخرج منها، والسوق السعودية تتكبد خسائر كبيرة مع مخاوف أن تؤدي القضية إلى فرض عقوبات أمريكية على الرياض.
- خلال الأسبوع الماضي فقط خسر المؤشر العام السعودي 3 مليار ات و900 مليون ريال سعودي بسبب مبيعات الأجانب.
- كشف محللون ماليون أن تدخلات حكومية في سوق الأسهم السعودي أنقذته من خسائر أكبر حيث تدخلت صناديق حكومية لتنفيذ مشتريات بقيمة مليار و800 مليون ريال الأسبوع الماضي.
- امتدت التداعيات الاقتصادية لقضية مقتل خاشقجي إلى مقاطعة دولية لمؤتمر الاستثمار في السعودية الذي كان مقررا عقده في الرياض بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري تحت اسم "مبادرة مستقبل الاستثمار".
- يهدف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى الترويج لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد بلاده من الاعتماد على النفط إلى التنوع في العائدات، وأيضا لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
- لكن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي والاتهامات التي طالت مسؤولين سعوديين تلقي بظلال ثقيلة على المؤتمر هذا العام وأعلنت دول أوربية عديدة مقاطعتها للمؤتمر على خلفية قضية اختفاء خاشقجي.