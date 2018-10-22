شاهد: مقتل خاشقجي يطيح بالبورصة السعودية

واصلت البورصة السعودية خسائرها في افتتاح جلسة اليوم (الإثنين)، حيث انخفض المؤشر العام السعودي (TASI) بنسبة 1.2% ليكسو اللون الأحمر شاشات التداول السعودية.

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