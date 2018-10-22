السعودية تستأنف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة بدءا من يناير

قال وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان في تصريحات لقناة "العربية" السعودية (الاثنين) إن المملكة أمرت باستئناف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة اعتبارا من بداية 2019.

كانت الرياض، التي تعرضت لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط، ألغت العلاوات التي تعادل راتب شهر في سبتمبر/أيلول 2016. لكن الحكومة أعادت صرف العلاوة لبعض الموظفين الحكوميين في أبريل/نيسان 2017.

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