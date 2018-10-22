السعودية تستأنف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة بدءا من يناير

قال وزير الخدمة المدنية السعودي سليمان الحمدان في تصريحات لقناة "العربية" السعودية (الاثنين) إن المملكة أمرت باستئناف صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة اعتبارا من بداية 2019.
كانت الرياض، التي تعرضت لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط، ألغت العلاوات التي تعادل راتب شهر في سبتمبر/أيلول 2016. لكن الحكومة أعادت صرف العلاوة لبعض الموظفين الحكوميين في أبريل/نيسان 2017.
خلفية:
- استئناف صرف العلاوات السنوية يأتي وسط أزمة مالية واقتصادية تشهدها المملكة، نتيجة لحرب اليمن المتواصلة منذ أكثر من 3 سنوات.
- القرار الحكومي يأتي كذلك وسط أزمة سياسية عنيفة، تعد من بين أسوأ الأزمات التي تشهدها المملكة منذ سنوات، بعد الكشف عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري.
- التحقيقات في مقتل خاشقجي كشفت تورط مسؤولين أمنيين واستخباريين رفيعي المستوى بعضهم من المقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- منذ تفجر أزمة اختفاء خاشقجي والسوق السعودية تتكبد خسائر كبيرة مع مخاوف من أن تؤدي القضية إلى فرض عقوبات أمريكية على الرياض.
- خلال الأسبوع الماضي فقط خسر المؤشر العام السعودي 3 مليارات و900 مليون ريال سعودي بسبب مبيعات الأجانب.
- امتدت التداعيات الاقتصادية لقضية مقتل خاشقجي إلى مقاطعة عشرات الشركات والبنوك وكبار رجال الأعمال لمؤتمر الاستثمار في السعودية الذي كان مقررا عقده في الرياض بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري تحت اسم "مبادرة مستقبل الاستثمار".
- يهدف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى الترويج لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد بلاده من الاعتماد على النفط إلى التنوع في العائدات، وأيضا لجذب الاستثمارات إلى المملكة.