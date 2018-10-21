تأجيل بيع الشركات الحكومية يهبط بالبورصة المصرية

هبطت بورصة مصر أكثر من 1% في مستهل معاملات اليوم (الأحد) بعد إعلان الحكومة تأجيل برنامجها للطروحات العامة بالسوق.

التفاصيل:

نزل المؤشر الرئيسي 1.1 % إلى 13489 نقطة بقيم تداولات نحو 35 مليون جنيه (نحو مليوني دولار) بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش .

كانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية قد أعلنت عن إرجاء طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان كان من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع الجاري.

تصريحات مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز":

من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس/آذار المقبل.

إذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/ تموز 2019.

بنوك الاستثمار رجحت الإرجاء بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية.

تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة وبنوك الاستثمار لدراسة البرنامج بصورة أفضل.

يمكن إعادة النظر في الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كان مزمع طرحها ضمن البرنامج المعلن .

ما هي أسباب تأجيل الطرح؟

من بين أسباب تأجيل الطرح، تراجع سعر سهم الشرقية للدخان بأكثر من 10% من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين البنك الاستثماري المروج للطرح.

حدد مجلس الوزراء النطاق السعري لأسهم برنامج الطروحات في "حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها"، وفقا لبيان وزارة المالية.

المالية قالت إنه سيتم متابعة الأوضاع العالمية وأوضاع سوق المال المصري خاصة حجم التداول ومستويات الأسعار بالبورصة المصرية تمهيدا لاختيار الوقت المناسب لطرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان بمجرد تحقق الشروط المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء ".

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