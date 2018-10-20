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اقتصاد|تركيا

مصفاة نفط جديدة تقلص اعتماد تركيا على الواردات

التعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية
التعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية
20/10/2018

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة مصفاة "ستار" للنفط الواقعة على ساحل بحر إيجه في إقليم إزمير.

وقال أردوغان إن المصفاة الجديدة باستثمارات قيمتها 6.3 مليار دولار شيدتها في تركيا شركة النفط الأذربيجانية المملوكة للدولة "سوكار"، وستقلص اعتماد أنقرة على واردات المنتجات النفطية المكررة.

وبحسب رويترز قد تساعد المصفاة الجديدة أيضا في تخفيف بعض متاعب أزمة العملة التركية، بالنظر إلى أن هبوط قيمة الليرة 35% منذ بداية العام دفع تكاليف شركات الطاقة في البلاد للارتفاع، وأجبرها على زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي كليهما.

ومتحدثا أثناء مراسم الافتتاح، أشاد أردوغان بالمصفاة قائلا إنها أكبر خطوة حتى الآن في مسعى تركيا لتلبية حاجاتها من الطاقة.

وقال "هذا يهدف إلى توفير نحو 1.5 مليار دولار سنويا من واردات المنتجات النفطية وتقليص الاعتماد على الخارج في المنتجات النفطية".

وقال مسؤول كبير في "سوكار" التركية لرويترز أمس الجمعة إن الشركة تهدف إلى القيام باستحواذ في قطاع توزيع الغاز الطبيعي في 2019، مضيفا أن عرضا قُدم إلى شركة الطاقة الألمانية إي.دبليو.إي.

وستزيد مصفاة ستار، المملوكة بالكامل لشركة النفط الأذربيجانية، طاقة تكرير النفط في تركيا والبالغة 28.1 مليون طن سنويا بمقدار الثلث وفقا لبيانات رسمية.

ويقول الموقع الإلكتروني لـ "سوكار" إن المصفاة، التي تنتج الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال وفحم البترول والزيلين، ستورد 25% من احتياجات تركيا من المنتجات النفطية المكررة.

وقال مسؤولو "سوكار" إن المصفاة ستظل تحصل على النفط الخام من الأسواق العالمية، بينما قال السفير الأذربيجاني لدى العاصمة أنقرة حاضر إبراهيم، يوم الثلاثاء الماضي إن استثمارات بلاده في تركيا ستتجاوز الـ 20 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري.

وذكر إبراهيم في كلمة خلال مؤتمر الذكرى السنوية المئة للعلاقات التركية الأذربيجانية، المنظم في جامعة أماسيا التركية، إن تركيا وأذربيجان شعب واحد في دولتين.

وأضاف السفير الأذري، إنه بفضل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، تم تنفيذ خط الغاز الطبيعي "باكو- تبليسي- جيهان"، وخط "باكو- تبليسي أرضروم"، ومشروع السكة الحديدية "باكو- تبليسي- قارص".

ولفت إلى أن بلاده منذ تأسيسها وهي تدعم تركيا في كافة المجالات

يذكر أن واردات تركيا من النفط قد ارتفعت بنسبة 6.43%، على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2017، لتصل إلى 42.7 مليون طن، وفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة التركية للطاقة.

وبحسب وكالة الأناضول الحكومية فقد استوردت تركيا أعلى كمية من النفط من العراق وروسيا وإيران، إذ شكّلت واردات النفط من هذه البلدان نحو 62.4% من إجمالي واردات تركيا من النفط.

كما شهدت واردات تركيا من الديزل ارتفاعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي خلال العام الماضي 2017م لتصل إلى 13.5 مليون طن تقريباً.

وتعتمد تركيا على الاستيراد لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة.

ووفقا لبيانات هيئة سوق الطاقة التركية اشترت تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 3.077 مليون طن من النفط الخام من إيران، أي 55% تقريبا من إجمالي وارداتها من النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع النفط أن شركة "توبراش" كبرى شركات تكرير نفط في تركيا، تجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن تعيد واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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