توقعات بهبوط سعر الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.. كيف؟

نقلت بلومبرغ وفاينانتشال تايمز، عن مؤسسة نومورا هولدينغز اليابانية، في تقرير حديث، أن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

الجنيه المصري 2020

جاءت مصر في المركز الخامس ضمن الدول السبع، حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف في 30 اقتصادًا ناشئًا، مسجلة 111 درجة، فيما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة. وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف في أزمة سعر الصرف في الشهور الـ 12 المقبلة، فيما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.

توقعات مؤسسة نومورا هولدينغز اليابانية جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، والتي توقعت مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10% أمام الدولار بحلول 2020 .

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