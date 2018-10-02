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اقتصاد|مصر

توقعات بهبوط سعر الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.. كيف؟

الدولار في مواجهة الجنيه المصري
الدولار في مواجهة الجنيه المصري
2/10/2018

نقلت بلومبرغ وفاينانتشال تايمز، عن مؤسسة نومورا هولدينغز اليابانية، في تقرير حديث، أن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

الجنيه المصري 2020
  • جاءت مصر في المركز الخامس ضمن الدول السبع، حسب المؤشر المتعلق بتوقعات أزمات سعر الصرف في 30 اقتصادًا ناشئًا، مسجلة 111 درجة، فيما تصدرت سيريلانكا دول المؤشر مسجلة 175 درجة. وتشير الدرجة الأعلى من 100 نقطة ضمن هذا المؤشر إلى وجود ضعف في أزمة سعر الصرف في الشهور الـ 12 المقبلة، فيما تشير القراءة فوق 150 درجة إلى أن الأزمة قد تندلع في أي وقت.
  • توقعات مؤسسة نومورا هولدينغز  اليابانية جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، والتي توقعت مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10% أمام الدولار بحلول 2020.
اضطراب الأسواق وتراجع الاستثمار
  • في تقرير حديث، كشف معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل / نيسان ويوليو/تموز المنصرمين.
  • توقع بنك استثمار برايم في مصر (خاص)، خلال مذكرة بحثية، تباطؤ تنامي الاحتياطي الأجنبي في البلاد، وأن يظل خاضعا لتأثير التطورات في الأسواق العالمية، موضحًا أن مصر تواجه حصتها من الضغوط المالية العالمية من حيث تدفقات الأموال للخارج.
  • يتوقع برايم أن تراوح الاحتياطيات الأجنبية بين 45 ـ 46 مليار دولار بحلول العام المالي الجاري 2018 / 2019، وأن يبلغ سعر صرف الجنية أمام الدولار 17.98 في المتوسط.
المصدر : الأناضول
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