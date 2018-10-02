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اقتصاد|مصر

تصفية أقدم شركة حكومية مصرية لإنتاج الإسمنت

افتتح الجيش أكبر مصنع إسمنت في العالم ببني سويف رغم وجود فائض في الإنتاج يقدر بـ 18 مليون طن
افتتح الجيش أكبر مصنع إسمنت في العالم ببني سويف رغم وجود فائض في الإنتاج يقدر بـ 18 مليون طن
2/10/2018

أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (الثلاثاء) أنه جرى تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة.

التفاصيل:
  • الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية (حكومية)، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام.
  • الشركة أوضحت أن القرار جاء بعد الاستماع إلى تقرير مكتب استشاري (لم تسمه)، مكلف بدراسة أوضاع الشركة ومدى جدوى استمرار عمل الشركة من عدمه، في ظل الخسائر التي منيت بها خلال السنوات الأخيرة.
  • وفقا لبيان الوكالة بلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه (84 مليون دولار) خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
  • في مايو/أيار الماضي، أقرت الجمعية العامة للشركة (تأسست في 1956)، شطبها من البورصة، إذ وافقت الأخيرة، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على شطب القيد النهائي لأسهمها.
  • يصل حجم إنتاج مصر من الإسمنت حاليا 73 مليون طن، وتستهدف الشركات المنتجة الوصول بإنتاجها السنوي إلى 86 ألف طن بحلول 2020.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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