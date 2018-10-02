تصفية أقدم شركة حكومية مصرية لإنتاج الإسمنت

أفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (الثلاثاء) أنه جرى تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة.

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