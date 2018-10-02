أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها في 4 سنوات.. ما علاقة إيران؟

اتسمت أسواق النفط بالقوة مجددا (الثلاثاء) ليظل خام برنت فوق 85 دولارا، قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، مع تأهب الأسواق لشح معروض فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.

وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ويظل خام برنت قُرب ذروته في أربع سنوات والتي بلغها في الجلسة السابقة مع تأهب الأسواق لشح معروض مع بدء عقوبات أمريكية على إيران نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فيما لم تؤكد الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة إنتاجها لتعويض أي نقص في الإمدادات نتيجة العقوبات، إذ قالت في أعقاب اجتماع غير رسمي في الجزائر الأسبوع الماضي إنها ليست في عجلة من أمرها لزيادة الإنتاج.

سوق النفط قبل بدء العقوبات

معنويات سوق النفط ازدادت دعما باتفاق أُبرم في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية نافتا كترتيب ثلاثي بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتستمر منطقة التجارة الحرة البالغة قيمتها تريليون ومائتي مليار دولار سنويا بعد أن كانت على شفا الانهيار.

على صعيد العوامل الأساسية، صعدت أسواق النفط بفعل العقوبات الأمريكية الوشيكة على قطاع النفط الإيراني الذي ضخ في أحدث ذروة له هذا العام نحو ثلاثة بالمئة من استهلاك النفط العالمي البالغ حوالي 100 مليون برميل يوميا.

تظُهر بيانات تجارية أن صادرات إيران المنقولة بحرا لم تزد عن مليون و600 ألف برميل يوميا في سبتمبر /أيلول وهو أقل مستوى لها منذ منتصف 2016.

قال نوربرت روكر مدير أبحاث أسواق السلع الأولية في بنك جوليوس باير السويسري "أسعار النفط تواصل الارتفاع مدعومة باقتراب الحظر الإيراني ومخاوف المعروض ذات الصلة، وضع المعروض يبدو هشا بالفعل، إذ إن أي نقص جديد مثل تدهور للوضع في فنزويلا سيؤدي إلى شح إمدادات النفط".

أوضح بنك ( HSBC ) في توقعاته الاقتصادية العالمية للربع الرابع من السنة تقلا عن محللين نفطيين أن هناك احتمالا متزايدا أن يلامس (الخام) 100 دولار للبرميل".

تأثير إعادة فرض العقوبات على إيران