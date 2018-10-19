انسحاب الراعي الأمريكي لمؤتمر الاستثمار في السعودية

قالت فوكس بيزنس نتورك (الخميس) إنها قررت الانسحاب من دورها كراع لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية المقرر عقده الأسبوع المقبل على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

تنضم فوكس بيزنس نتورك إلى مجموعة من الشركات الإعلامية التي انسحبت بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الشبكة قالت في بيان إنها ألغت رعايتها ومشاركتها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.

فوكس بيزنس نتورك قالت إنها تواصل السعي لإجراء مقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تزايد الضغوط والانسحابات:

تزايدت الضغوط على السعودية منذ اختفاء خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة والكاتب في صحيفة واشنطن بوست الذي ينتقد سياسات السعودية.

انسحبت كل من سي.إن.إن، وفايننشال تايمز، ونيويورك تايمز، وسي.إن.بي.سي وبلومبرغ بجانب مراسلين ومحررين من إيكونوميست قالوا في وقت سابق إنهم لن يشاركوا في المؤتمر، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الصحفيين لإدارة جلساته الرئيسية.

سي.إن.بي.سي وبلومبرغ بجانب فوكس بيزنس نتورك من بين الشركاء الإعلاميين الذين كانوا يضطلعون بدور كبير في المؤتمر، المقرر أن يبدأ في 23 أكتوبر/ تشرين الأول.

"جامي دايمون" الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيه.بي مورغان تشيس" المصرفية الأمريكية أعلن الانسحاب من المؤتمر.

انسحب من المؤتمر أيضا "ستيف شفارتسمان" الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلاكستون غروب" للاستثمار و"دارا كوسروشاهي" الرئيس التنفيذي لشركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز".

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن أعلن الانسحاب من المؤتمر.

عمران خان يشارك في المؤتمر:

من جهته قرر رئيس وزراء باكستان عمران خان المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية المعروف باسم "دافوس الصحراء".

مشاركة خان تأتي في وقت تسعى فيه باكستان إلى تأمين مساعدات مالية خارجية لسد العجز الكبير في مواردها المالية.

ذكرت الخارجية الباكستانية (الجمعة) أن رئيس الوزراء الجديد سيزور العاصمة السعودية الرياض يوم 23 تشرين أول/أكتوبر الحالي ويشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية.

الوزارة قالت في بيان إن زيارة عمران خان للسعودية تستهدف عرض الفرص الاقتصادية والاستثمارية لدى باكستان وعرض رؤيته لمستقبل البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة

كانت حكومة عمران خان قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها طلب الحصول على قرض إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي ليكون القرض رقم 13 بالنسبة لباكستان منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

اختفاء جمال خاشقجي: