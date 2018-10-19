السعودية تدعو رؤساء عرب لتعويض الانسحابات من مؤتمر الاستثمار

قال متحدث باسم مؤتمر سعودي للاستثمار اليوم الجمعة إن المؤتمر يمضي قدما نحو الانعقاد في وقت لاحق هذا الشهر مع برنامج معدل يشمل رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وانسحب لفيف من رؤساء الشركات الغربية من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي سيعقد في الرياض، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

لكن المتحدث قال إن الخطط تسير قدما في إطار برنامج معدل.

وأضاف قائلا "هذا يشمل رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأيضا قادة أعمال ومستثمرون ومبتكرون من أرجاء العالم".

قائمة الشركات والشخصيات ووسائل الإعلام المنسحبة من المؤتمر