السعودية تدعو رؤساء عرب لتعويض الانسحابات من مؤتمر الاستثمار

قال متحدث باسم مؤتمر سعودي للاستثمار اليوم الجمعة إن المؤتمر يمضي قدما نحو الانعقاد في وقت لاحق هذا الشهر مع برنامج معدل يشمل رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا.
وانسحب لفيف من رؤساء الشركات الغربية من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي سيعقد في الرياض، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
لكن المتحدث قال إن الخطط تسير قدما في إطار برنامج معدل.
وأضاف قائلا "هذا يشمل رؤساء دول من العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأيضا قادة أعمال ومستثمرون ومبتكرون من أرجاء العالم".
قائمة الشركات والشخصيات ووسائل الإعلام المنسحبة من المؤتمر
- وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين.
- زير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.
- قناة فوكس بيزنس التابعة لشبكة فوكس التلفزيونية.
- كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي.
- جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي.
- هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني.
- فريدريك أوديا، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي
- جان لومير، رئيس مجلس إدارة بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي.
- ديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن.
- فوبكه هوكسترا، وزير المالية الهولندي.
- زاني مينتون بيدوس، رئيس تحرير مجلة "ذي إيكونومِست".
- آريانا هافينغتون، إحدى مؤسسي صحيفة "ذا هافيتغتون بوست"، والتي استقالت أيضاً من عضوية المجلس الاستشاري للمؤتمر.
- باتريك سوون شيونغ، مالك صحيفة لوس أنجلوس تايمز.
- بيل فورد، رئيس مجلس إدارة شركة فورد.
- آجايا بانغا، الرئيس التنفيذي لماستر كارد.
- ديان غرين، الرئيسة التنفيذية لغوغل كلاود.
- جون فلِنت، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي.
- تيداجان تايم، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس.
- بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد.
- كاثرين ماكغينيس، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة سيتي أوف لندن، التي تدير حي المال في العاصمة البريطانية.
- توني هايوارد، رئيس مجلس إدارة شركة غلينكور.
- دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر.
- جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي. بي. مورغان تشيس.
- ديفيد بوندرمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تي.بي.جي كابيتال.
- رئيسة بورصة نيويورك، ستيسي كنينغهام، التي أعلنت انسحابها من المؤتمر بسبب تضارب في المواعيد.
- شركة نيكاي اليابانية.
- آندرو سوركين، الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز.
- بوب بايكش، الرئيس التنفيذي لشركة فياكوم العالمية.
- ستيف كيس، مؤسس الموقع الإلكتروني آي.أو.آل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيس، أعلن على تويتر تعليق مشاركته كمتحدث في المؤتمر.
- لاري فينك، الرئيس التنفيذي لبلاك روك.
- ستيفان شوارزمان، الرئيس التنفيذي لبلاكستون.
- تاد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة سوثابي.
- الجنرال ديفيد بيترِوس، رئيس مجلس إدارة معهد كي كي آر العالمي.
- كاي فو لي، الرئيس التنفيذي لشركة سينوفايشنز فينتشرز.
- روب لويلد، الرئيس التنفيذي لفيرجِن هايبرلوب ون.
- براد كيويل، مؤسس والرئيس التنفيذي لأب تيك.
- سحبت كل من صحيفة نيويورك تايمز، سي إن إن، سي إن بي سي، فايننشال تايمز، وبلومبرغ، رعايتها للمؤتمر المقرر عقده أواخر الشهر الحالي.