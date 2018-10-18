وزير الخزانة الأمريكي يعلن مقاطعة مؤتمر اقتصادي سعودي كبير

أعلن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين عدم مشاركته في مؤتمر استثماري بالسعودية الأسبوع المقبل بحسب وسائل إعلام أمريكية.

التفاصيل:

مقاطعة وزير الخزانة الأمريكي تعتبر أكبر انسحاب من المؤتمر الاقتصادي السعودي بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

الوزير قال إنه اتفق مع الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو على عدم مشاركته في المؤتمر السعودي.

أعلن عدد كبير من رموز وول ستريت وقادة أعمال عالميون الانسحاب من المؤتمر الاقتصادي السعودي المعروف باسم "دافوس الصحراء".

وأثنى السيناتور الأمريكي البارز ليندسي غراهام على قرار الوزير بمقاطعة المؤتمر، وقال في تغريدة على تويتر:

اتفق تماما مع قرار الوزير منوشين بعدم حضور مؤتمر الاستثمار بالسعودية في هذا التوقيت.

الرئيس ترمب وفريقه اتخذوا القرار الصحيح.

فرنسا تنسحب:

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أعلن اليوم، إلغاء مشاركته في المؤتمر الاقتصادي "دافوس الصحراء" الذي ينظم في الرياض بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في مطلع الشهر الجاري .

لومير قال لقناة (بوبليك سينا) التلفزيونية "لن أذهب إلى الرياض الأسبوع المقبل"، موضحًا أن "الظروف غير متوافرة اليوم للمشاركة في منتدى المستثمرين هذا" .

الوزير الفرنسي تابع "اتصلت أمس بنظيري (السعودي) لأبلغه بأنني لن أشارك في هذا المنتدى. أعتقد أن بإمكانه أن يتفهم عدم توجه وزير الاقتصاد الفرنسي إلى الرياض وسط الظروف الراهنة".

لومير أضاف أن "رئيس الجمهورية قالها بوضوح، الوقائع في غاية الخطورة"، مشددًا على أن "المهم الآن هو كشف الحقيقية كاملة حول هذه القضية".

هولندا لن تشارك

وكالة الأنباء الهولندية قالت أيضًا اليوم، إن وزير المالية فوبكه هوكسترا ألغى خططًا للمشاركة في مؤتمر في الرياض بسبب قضية اختفاء خاشقجي.

الوكالة الرسمية ذكرت أن الوزير لن يحضر اجتماعات الأسبوع المقبل في الرياض بعد اختفاء الصحفي خلال زيارة للقنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول .

متحدثة باسم شركة استشارية قالت إن الحكومة الهولندية ألغت أيضًا، الخميس، بعثة تجارية للسعودية كانت مقررة الشهر المقبل بسبب اختفاء خاشقجي .

المتحدثة باسم شركة (بي.إس.بي.إس كونسالتانتس) التي نظمت الزيارة قالت لرويترز "كل البعثات التجارية لهذا البلد معلقة في الوقت الراهن".

أعلن عدد متزايد من قادة الأعمال والإعلام عدولهم عن المشاركة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018 الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العام السعودي بعد أكثر من أسبوعين على اختفاء جمال خاشقجي، وسط ورود تقارير بأنه قتل داخل القنصلية بأمر من الرياض.

قائمة الشخصيات والشركات التي أعلنت انسحابها حتى اليوم الخميس :

كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي .

جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي .

وزير الاقتصاد "المالية" الفرنسي، برونو لومير.

فريدريك أوديا، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي

جان لومير، رئيس مجلس إدارة بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي .

ديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن .

فوبكه هوكسترا، وزير المالية الهولندي .

هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني.

زاني مينتون بيدوس، رئيسة تحرير مجلة "ذي إيكونومِست ".

آريانا هافينغتون، إحدى مؤسسي صحيفة "ذي هافيتغتون بوست"، والتي استقالت أيضاً من عضوية المجلس الاستشاري للمؤتمر .

باتريك سوون شيونغ، مالك صحيفة لوس أنجليس تايمز .

بيل فورد، رئيس مجلس إدارة شركة فورد .

آجايا بانغا، الرئيس التنفيذي لماستر كارد .

ديان غرين، الرئيسة التنفيذية لغوغل كلاود .

جون فلِنت، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي .

تيداجان تايم، الرئيس التنفيذي لكريديت سويس .

بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد .

كاثرين ماكغينيس، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة سيتي أوف لندن، التي تدير حي المال في العاصمة البريطانية .

توني هايوارد، رئيس مجلس إدارة شركة غلينكور .

دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر .

جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي. بي. مورغان تشيس .

ديفيد بوندرمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تي.بي.جي كابيتال .

رئيسة بورصة نيويورك، ستيسي كنينغهام، التي أعلنت انسحابها من المؤتمر بسبب تضارب في المواعيد .

شركة نيكاي اليابانية .

آندرو سوركين، الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز .

بوب بايكش، الرئيس التنفيذي لشركة فياكوم العالمية .

الملياردير ستيف كيس، مؤسس الموقع الإلكتروني آي.أو.آل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيس، أعلن على تويتر تعليق مشاركته كمتحدث في المؤتمر .

لاري فينك، الرئيس التنفيذي لبلاك روك .

ستيفان شوارزمان، الرئيس التنفيذي لبلاكستون .

تاد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة سوثابي .

الجنرال ديفيد بيترِوس، رئيس مجلس إدارة معهد كي كي آر العالمي .

كاي فو لي، الرئيس التنفيذي لشركة سينوفايشنز فينتشرز .

روب لويلد، الرئيس التنفيذي لفيرجِن هايبرلوب ون .

براد كيويل، مؤسس والرئيس التنفيذي لأب تيك .

سحبت كل من صحيفة نيويورك تايمز، سي إن إن، سي إن بي سي، فايننشال تايمز، وبلومبرغ، رعايتها للمؤتمر المقرر عقده أواخر الشهر الحالي.

صحفيون وناشطون عرب أطلقوا حملة على تويتر، لدعوة جميع المؤسسات الراعية والمتحدثين والضيوف للانسحاب ومقاطعة مؤتمر الاستثمار، تضامنًا مع خاشقجي، ودشنوا لأجل ذلك هاشتاج stopfii#.

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