معدل البطالة في السعودية عند أعلى مستوى منذ 19 عاما

أظهرت بيانات رسمية سعودية نُشرت الخميس أن معدل البطالة بين السعوديين ظل عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.9% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ 19 عاما.

يأتي الكشف عن هذه البيانات مع استمرار إحجام الشركات الخاصة عن تعيين المزيد من الموظفين رغم ارتفاع أسعار النفط.

التفاصيل:

بلغ معدل البطالة 12.9% للمرة الأولى في الربع الأول من 2018، وهو أعلى مستوى سجلته هيئة الإحصاء في البيانات التي تعود إلى عام 1999، مع تضرر أرباب العمل في القطاع الخاص من ضريبة مبيعات جديدة وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

لكن عدد السعوديين العاملين تراجع قليلا بالفعل في الربع الثاني، ليصل إلى 3 ملايين و130 ألفا من 3 ملايين و150 الفا في الربع الأول، وفقا لما أظهرته بيانات هيئة الإحصاء.

في الوقت نفسه، انخفض عدد العاملين الأجانب في المملكة إلى 9 ملايين و890 ألفا، ليهبط بأكثر من 290 ألفا مقارنة مع الربع الأول.

انكمشت القوى العاملة الأجنبية بنحو مليون عامل منذ أوائل 2017.

لم يكن الاقتصاد المتباطئ هو وحده الذي يدفع العمال الأجانب لمغادرة البلاد، بل كذلك القيود المشددة التي تفرضها الحكومة لدفع الشركات إلى توظيف السعوديين.

رغم أن ذلك قد يساهم في حل مشكلة البطالة السعودية على المدى الطويل، فإن نزوح الأجانب في الوقت الحالي يؤثر بالسلب كثيرا على طلب المستهلكين إلى حد أن الكثير من الشركات يجد صعوبة في توظيف المواطنين السعوديين.

خلفية: