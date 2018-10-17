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اقتصاد

غوغل تفرض رسوما على شركات الهواتف المحمولة.. لماذا؟

أتاحت غوغل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والهواتف الذكية آيفون
أتاحت غوغل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والهواتف الذكية آيفون
16/10/2018

قالت شركة غوغل الأمريكية إنها تعتزم تحصيل رسوم من شركات صناعة الهواتف المحمولة الذكية التي ترغب في تشغيل تطبيقاتها على الأجهزة المباعة في أوربا.

يأتي قرار الشركة بعد قرار الاتحاد الأوربي تغريمها 5 مليارات دولار في يوليو/ تموز الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رسالة نشرتها "غوغل" المملوكة لمجموعة "ألفابيت" عبر الإنترنت إنه اعتبارا من 29 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، سيتم تحصيل رسوم على الطرازات الجديدة من الهواتف الذكية التي تثبت خدمة المتجر الإلكتروني "غوغل بلاي" ومجموعة تطبيقات "غوغل" الشهيرة مثل "جي ميل" و"يوتيوب" و"خرائط غوغل" كرسوم ترخيص لهذه التطبيقات.

كما سيكون في مقدور مصنعي الهواتف الذكية إضافة محرك بحث غوغل ومتصفح الإنترنت كروم مجانا أو تثبيت أي تطبيقات بديلة.

ويعد "غوغل بلاي" هو بوابة مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل الأجهزة الذكية "أندرويد" للوصول إلى التطبيقات والخدمات الأخرى من انتاج مطورين آخرين غير غوغل مثل "فيسبوك" و"سناب شات"، لذلك ستجد شركات صناعة الهواتف المحمولة نفسها مدفوعة إلى دفع رسوم تنزيل هذه الخدمة وغيرها من خدمات "غوغل" على أجهزتها في أوربا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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