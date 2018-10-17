تركيا تعود من جديد إلى أسواق الدين الدولية

عادت تركيا إلى سوق الاقتراض الدولي مع بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، بعد أيام فقط من سعي أنقرة لإنهاء خلاف مرير مع واشنطن بعد إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل.

التفاصيل:

بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقد قالت أنقرة، التي تتطلع إلى دعم موقع تمويلها الخارجي وسط ضغوط أزمة العملة، إنها تلقت عروضا بقيمة 6 مليارات دولار لشراء سندات مدتها خمس سنوات.

كان المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المشترين، حيث بلغت نسبتهم 60%، تليها المملكة المتحدة بنحو 25%، وحصل المستثمرون الأتراك على نسبة 5%.

طالب المستثمرون بفائدة أعلى من صفقاتهم في وقت سابق من هذا العام، بلغ الفرق في العائد مقابل سندات الخزانة الأمريكية المماثلة 4.48 نقطة مئوية، بارتفاع أكبر من عائد سندات مدتها 10 سنوات بيعت في أبريل/نيسان، والتي كانت تساوي 3.37 نقطة، وإصدار آخر في يناير/كانون الثاني لمدة 10سنوات عند 2.67 نقطة.

قال لويس كوستا، الخبير الاستراتيجي في سيتي غروب: "يبدو أن تحسن الحساب الجاري والعائدات المرتفعة قد دفع بعض المستثمرين إلى النظر بإيجابية أكثر للأصول التركية".

اعتبر كوستا أن إطلاق سراح برونسون يمثل أيضا "تطورا إيجابيا".

أوضح كوستا أن الشعور العام تجاه الأصول التركية لا يزال مترددا على خلفية التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي والاحتياجات التمويلية الكبيرة من العملات الأجنبية، والأزمة العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة."

خلفية: