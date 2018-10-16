مصر تستعد لاقتراض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي نحو 714 مليارا و637 مليون جنيه، منها 511 مليارا و208 ملايين في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.