غوغل تنضم لقائمة المنسحبين من مؤتمر الاستثمار بالسعودية

انضمت شركة غوغل العملاقة التابعة لألفابت، الإثنين، إلى شركات أعلنت أنها لن تحضر مؤتمرًا للاستثمار ينعقد في السعودية هذا الشهر، إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

غوغل قالت في بيان إن ديان غرين، الرئيسة التنفيذية لغوغل كلاود، لن تحضر مبادرة مستقبل الاستثمار التي من المقرر أن تبدأ في الرياض يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول .

غرين لم تقدم سببًا لذلك وامتنع متحدث عن تقديم تفاصيل.

غوغل كانت قد أعلنت هذا العام أنها ستعمل مع وكالة سعودية لافتتاح خمسة مراكز للابتكار في المملكة لتدريب المواهب الطموحة في مجال التكنولوجيا.

قادة أعمال آخرون أعلنوا عدم مشاركتهم في المؤتمر، ومن بينهم دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، قالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال اختفاء خاشقجي .

"مبادرة مستقبل الاستثمار"، المعروفة أيضًا بـ"دافوس الصحراء"، يستضيفها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الرياض يوم 23 أكتوبر الجاري كجزء من مشروع "رؤية 2030".

انسحابات متوالية:

قالت متحدثة باسم بنك "اتش.اس.بي.سي" لرويترز اليوم الثلاثاء إن الرئيس التنفيذي للبنك جون فلينت لن يحضر أيضا المؤتمر.

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن تيجاني تيام، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، لن يحضر المؤتمر الاستثماري السعودي.

مؤسسات إعلامية أمريكية وبريطانية أعلنت مقاطعتها لمؤتمر الاستثمار السعودي احتجاجًا على اختفاء خاشقجي، من بينها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وشبكة "سي إن بي سي"، وصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ووكالة "بلومبرغ"، وكذلك صحيفة "نيويورك تايمز".

رئيسة تحرير صحيفة "ذي إيكونوميست" زاني مينتون بيدوس، والمذيع الأمريكي في شبكة "سي إن بي سي" أندرو روس سوركين، لن يشاركا في المؤتمر، أيضًا انسحب ناشر صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

شركة أوبر الأمريكية أعلنت انسحابها، وأيضًا الرئيس التنفيذي في شركة "فياكوم" بوب باكيش، أعلن أنه لن يشارك في المؤتمر السعودي، وكذلك الملياردير ستيف كيس، أحد مؤسسي (إيه.أو.إل).

البنك الدولي أعلن عدم مشاركته في المؤتمر، وكذلك الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان" جيمس ديمون، ورئيس مجموعة "فورد" بيل فورد عَدَلا عن المشاركة في المؤتمر السعودي.

صحفيون وناشطون عرب أطلقوا حملة على تويتر، لدعوة جميع المؤسسات الراعية والمتحدثين والضيوف للانسحاب ومقاطعة مؤتمر الاستثمار، تضامنًا مع خاشقجي، ودشنوا لأجل ذلك هاشتاج #stopfii .

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