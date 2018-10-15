وزير خارجية البحرين يدعو إلى مقاطعة أوبر

دعا وزير الخارجية البحريني إلى مقاطعة شركة "أوبر" للنقل الخاص بعد انسحاب الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية.

التفاصيل:

دعوة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة لمقاطعة شركة أوبر جاءت في تغريدةٍ له على تويتر تحت وسم #من_يقاطع_السعودية_نقاطعه، ووسم #البحرينيون_يقاطعون_أوبر، ووسم #السعوديون_يقاطعون_أوبر، معلناً من خلاله تضامنه مع السعودية بعد تهديدات أمريكية بفرض عقوبات عليها إذا ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

الدعوة إلى المقاطعة جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي، عدم مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقرر عقده من 23 ولغاية 25 من الشهر الجاري في الرياض، وسط اتهامات للسعودية بالمسؤولية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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