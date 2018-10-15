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اقتصاد

وزير خارجية البحرين يدعو إلى مقاطعة أوبر

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
15/10/2018

دعا وزير الخارجية البحريني إلى مقاطعة شركة "أوبر" للنقل الخاص بعد انسحاب الرئيس التنفيذي للشركة دارا خسروشاهي من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالسعودية.

التفاصيل:
  • دعوة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة لمقاطعة شركة أوبر جاءت في تغريدةٍ له على تويتر تحت وسم #من_يقاطع_السعودية_نقاطعه، ووسم #البحرينيون_يقاطعون_أوبر، ووسم #السعوديون_يقاطعون_أوبر، معلناً من خلاله تضامنه مع السعودية بعد تهديدات أمريكية بفرض عقوبات عليها إذا ثبتت مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
  • الدعوة إلى المقاطعة جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي، عدم مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقرر عقده من 23 ولغاية 25 من الشهر الجاري في الرياض، وسط اتهامات للسعودية بالمسؤولية عن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
خلفية:
  • تواجه السعودية انتقادات حادة وضغوطا دولية على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ولم يخرج منها.  
  • اتهمت مصادر أمنية تركية، وفقا لرويترز، فريقاً سعودياً مكوناً من 15 شخصاً بقتله داخل القنصلية، وهو اتهام تنفيه السعودية.
  • كان خسرواشاهي من بين لائحة طويلة تضمّ رجال أعمال ومؤسّسات قرروا مقاطعة المؤتمر.
المصدر : الجزيرة مباشر
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