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اقتصاد

الريال السعودي يهبط إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2017

15/10/2018

بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم الإثنين وهو أضعف مستوى له منذ يونيو/حزيران 2017.

ويربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503.

خلفية:
  • تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة بإسطنبول.
  • هوت سوق الأسهم السعودية أمس الأحد إلى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات، وسط قلق المستثمرين من تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي عقب اختفاء خاشقجي.
  • هبوط البورصة السعودية وانخفاض الريال جاء وسط إعلان شركات عالمية كبرى والعديد من المسؤولين التنفيذيين بقطاع التكنولوجيا انسحابهم من مؤتمر استثماري سعودي بسبب تزايد الغضب الدولي منذ اختفاء خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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