الريال السعودي يهبط إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2017

بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم الإثنين وهو أضعف مستوى له منذ يونيو/حزيران 2017.

ويربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503.

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