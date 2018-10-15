اتساع نطاق المقاطعة العالمية لمنتدى اقتصادي ضخم بالسعودية

اتسعت رقعة المقاطعة لمؤتمر اقتصادي ضخم في السعودية من قبل الشركات العالمية بسبب قضية اختفاء الصحفي السعودي الشهير جمال خاشقجي.

انضمام شركات كبرى للمقاطعة:

شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية قالت إنّ الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان" جيمس ديمون قرر إلغاء مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض.

شركة فورد موتور قالت إن رئيسها بيل فورد ألغى جولته إلى الشرق الأوسط التي تشمل حضور مؤتمر للاستثمار في السعودية هذا الشهر.

وبذلك تنضمّ هاتان الشخصيتان الكبيرتان في مجال المال والأعمال إلى لائحة تطول يوماً بعد يوم وتضمّ رجال أعمال ومؤسّسات قرروا مقاطعة المؤتمر.

مستقبل الاستثمار في السعودية:

مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" للعام 2018 من المقرر عقده من 23 ولغاية 25 من الشهر الجاري في الرياض.

أطلق على المؤتمر اسم "دافوس في الصحراء" تيمّناً بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

خسارة يابانية بسبب السعودية:

هوت أسهم مجموعة سوفت بنك 5.3 % (الإثنين) في بورصة طوكيو بسبب مخاوف علاقاتها المالية مع السعودية التي تواجه اتهامات في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

تاكاشي أويكواوا، المحلل لدى إكيوشي سيكيوريتيز، قال: "مع انتشار شكوك بشأن تورط السعودية في اختفاء الصحفي، يستجيب سعر سهم سوفت بنك بشكل سلبي".

قدمت السعودية كثيرا من التمويل لصندوق رؤية التابع لسوفت بنك.

"صندوق رؤية سوفت بنك" هو أداة الاستثمار في شركات التكنولوجيا في العالم التي يأتي نحو نصف رأسمالها البالغ 100 مليار دولار من صندوق سيادي سعودي.

المقاطعة تتفاقم:

أعلن مستثمرون كبار وشركات عالمية ومؤسسات إعلامية انسحابهم من "دافوس في الصحراء"، بينما أوقف رجال أعمال آخرون تعاونهم الاقتصادي مع السعودية.

وكالة "بلومبرغ" وصحيفتا "فايننشال تايمز" و"نيويورك تايمز" قرروا الانسحاب من مهمة رعاية المؤتمر وسط التساؤلات عن مصير الصحفي السعودي.

الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" لخدمات النقل دارا خوسروشاهي لن يشارك على الأرجح في المؤتمر.

أعلن رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، مؤسّس مجموعة فيرجين، أنّه علّق اتصالات ترتبط بمشاريع سياحية في منطقة البحر الأحمر بالسعودية بسبب اختفاء خاشقجي.

هبوط للريال السعودي:

بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة (الإثنين) وهو أضعف مستوى له منذ يونيو حزيران 2017.

يربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503.

تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة بإسطنبول.

خلفية: