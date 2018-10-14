البورصة السعودية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2014

هوت سوق الأسهم السعودية إلى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات، وسط قلق المستثمرين من تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي عقب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

بعد مرور نحو ساعتين على بدء التداولات، هبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 7% مسجلا أكبر خسائره منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 حين انهارت أسعار النفط.

هوى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة ورابع أكبر شركة كيماويات في العالم، بنسبة 7.9%.

نزل سهم مصرف الراجحي 5.3%.

هبط سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، بنسبة 5.5%.

سجلت البورصة السعودية الأسبوع الماضي هبوطا نسبته 5.8% بسبب موجة بيع عالمية للأسهم.

قال متعاملون في المنطقة إن بعض المستثمرين المحليين أقبلوا على بيع الأسهم بهلع بسبب تكهنات بأن قضية خاشقجي قد تثني عن ضخ بعض تدفقات الاستثمار الأجنبي وأن حالة الغضب في الكونغرس الأمريكي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية على بعض الأفراد السعوديين .

ماذا يقول الخبراء؟

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول تنفيذي بقطاع التمويل الخليجي، طلب عدم ذكر اسمه بسبب الحساسيات السياسية، قوله إن المستثمرين يشعرون بقلق كبير بشأن العلاقة بين السعودية والمجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة.

قال صلاح شما، رئيس استثمارات المنطقة لدى فرانكلين تمبلتون للأسواق الناشئة، أحد كبار مدراء الصناديق في العالم: "إنه المناخ السياسي. السوق تتفاعل بالسلب مع المعنويات المرتبطة بقضية خاشقجي والضجة السياسية التي أثارتها". لكن شما أشار إلى أن الوضع الأساسي للاقتصاد السعودي لم يتأثر بعد.

خلفية: