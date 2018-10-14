أزمة الدين المصري تتفاقم: إلغاء طروحات وإعادة جدولة

في دلالة على تفاقم أزمة الدين العام وعدم قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها، قال البنك المركزي في بيان له الخميس، إنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع 10 بنوك دولية بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ التوقيع ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.