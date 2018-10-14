أزمة الدين المصري تتفاقم: إلغاء طروحات وإعادة جدولة

قالت الحكومة المصرية إنها تبحث عن بدائل لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها، وذلك بعدما طرحت وزارة المالية عطاءات سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه للمرة الرابعة الأسبوع الماضي.
وألغت وزارة المالية عطاءات سندات الخزانة بسبب الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 19%.
التفاصيل:
- قال وزير المالية المصري محمد معيط لوكالة رويترز السبت إن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها.
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في دلالة على تفاقم أزمة الدين العام وعدم قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها، قال البنك المركزي في بيان له الخميس، إنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع 10 بنوك دولية بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ التوقيع ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
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تعد هذه المرة الثالثة في 3 سنوات التي يبرم فيها البنك المركزي اتفاقيات إعادة بيع سندات دولية اشتراها من وزارة المالية، وكان قد قام بالعملية اﻷولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 والعملية الثانية في أكتوبر/ تشرين أول 2017.
- يبلغ العجز المتوقع في موازنة للعام المالي الحالي 2018-2019 نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).
- ذكر معيط في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا، أنه التقى مع المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى.
- جمعت مصر ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل/ نيسان الماضي، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوربية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو الأسبوع المقبل.
- تأتي الخطة وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين، وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية.
- زيادة سعر برميل البترول دولاراً واحداً تكبد الموازنة المصرية مبلغاً يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، وقدر دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري على أساس سعر 67 دولاراً للبرميل، وربما تتجاوز زيادة فاتورة دعم المواد البترولية 50 مليار جنيه في حال استمرار صعود أسعار النفط.
خلفية:
- وصل الدين العام المصري الخارجي إلى 92.64 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بمبلغ 79.03 مليار دولار قبل عام، بزيادة نسبتها 17.2%، بينما وصل الدين العام المحلي إلى 3536.5 مليار جنيه بنهاية مارس/ آذار الماضي.
- كانت نشرة "إنتربرايز" ذكرت الأسبوع الماضي أن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022، مع سعيها لتوسيع قاعدة المستثمرين لديها من خلال استهداف أسواق لم تطرقها من قبل، وكذا البحث عن بدائل تمويلية رخيصة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة المصرية مع ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية.
- في الوقت نفسه، انخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.
- في يوليو/تموز، قالت الحكومة إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.
- قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.
- قال وزير المالية إن الحكومة، التي اقترضت بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.
- وفي موازنة 2018-2019، تستهدف مصر متوسطا لأسعار الفائدة على الديون الحكومية قدره 14.7%، انخفاضا من 18.5% في السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو/ حزيران 2018.