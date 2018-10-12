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الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار قبيل جلسة محاكمة القس الأمريكي

القس الأمريكي أندرو برانسون
القس الأمريكي أندرو برانسون
12/10/2018

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار (الجمعة) لتسجل أعلى مستوياتها من منتصف أغسطس/ آب قبيل عقد جلسة المحاكمة التركية للقس الأمريكي أندرو برانسون، والتي أضرت بالعلاقات بين البلدين.

التفاصيل:
  • ارتفعت العملة التركية إلى 5.85 ليرة للدولار بحلول الساعة 0611 بتوقيت غرينتش.
  • أغلقت الليرة أمس الخميس عند 5.9 ليرة، عندما ربحت ثلاثة بالمئة.
  • ارتفاع الليرة يأتي في ظل توقعات بتحسن العلاقات بين تركيا وأمريكا.
  • ذكرت تقارير إعلامية أن اتفاقا للإفراج عن القس برانسون عنه قد جرى التوصل إليه.

ونقلت السلطات التركية فجر اليوم الجمعة، القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بالتجسس، من منزله بولاية "إزمير" حيث يخضع للإقامة الجبرية، إلى مجمع قضائي للمثول أمام المحكمة.

القس أمام المحكمة:
  • فرق الأمن في إزمير اتخذت تدابير مكثفة خلال خروج القس الأمريكي من منزله.
  • من المقرر أن تعقد اليوم جلسة لمحاكمة برانسون في مجمع "علي آغا" القضائي.
  • أمس الخميس، زار القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، جيفري هوفنير، القس أندرو برانسون في منزله بإزمير.
خلفيات:
  • أواخر يوليو/تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير الواقعة أقصى غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.
  • تم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا"، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.
  • مطلع الشهر الجاري، قدّم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت، إلتماسا إلى المحكمة الدستورية التركية من أجل رفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن موكله القس الأمريكي أندرو برانسون.
المصدر : وكالات
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