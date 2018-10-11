ترمب: هبوط سوق الأسهم تصحيح ومجلس الاحتياطي "جُن جنونه"

سجلت أسواق الأسهم الأمريكية (الأربعاء) أكبر انخفاض لها منذ فبراير/شباط بعد أن رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.

وهوى المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 3% في يوم واحد وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة يومية منذ فبراير/شباط، وتسبب ارتفاع العائد على السندات الأمريكية في عزوف المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة، وهو ما أضر بأسهم قطاع التكنولوجيا بشدة على وجه الخصوص يوم الأربعاء.

وهبط المؤشر داو جونز 3.15%، بينما هوى المؤشر ستاندرد آند بورز 3.29% والمؤشر ناسداك 4.08%.

التفاصيل:

هبطت الأسهم الأمريكية ومني المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكبر خسارة يومية منذ الثامن من فبراير/شباط، بينما قادت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر وسط عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 831.83 نقطة، أو ما يعادل 3.15% إلى 25598.74 نقطة.

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 94.66 نقطة، أو 3.29% إلى 2785.68 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 315.97 نقطة، أو 4.08% إلى 7422.05 نقطة.

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الآسيوية (الخميس) متأثرة بتراجع نظيرتها الأمريكية بسبب مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.62% الساعة 1130 صباحا (0330 بتوقيت

غرينتش) في حين انخفض مؤشر (سي إس آي 300) الصيني بنسبة 4%، كما فقد مؤشر هانج سنج في هونج كونج 3.73%.

وفقد مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية 3.89%، في حين انخفض مؤشر توبكس بنسبة 3.52%، في حين انخفض مؤشر إس بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 2.47 في كانبرا-أستراليا.

هبوط أسعار النفط وارتفاع الذهب:

هبطت أسعار النفط 2% الأربعاء مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية على نطاق واسع على الرغم من قلق التجار بشأن تقلص الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية وترقبهم للإعصار مايكل الذي عطل بعض إنتاج خليج المكسيك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.91 دولار، أو ما يعادل 2.3 % في التسوية إلى 83.09 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.3% أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.79 دولار لتبلغ في التسوية 73.17 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.

وارتفعت أسعار الذهب (الأربعاء) مع إقبال بعض المستثمرين على شراء المعدن الأصفر

النفيس كملاذ آمن بعد تراجع الدولار وهبوط الأسهم العالمية بفعل صعود العائد على السندات.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1191.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1824 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.9 دولار، أو 0.16% لتبلغ عند التسوية 1193.4 دولار للأوقية.

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