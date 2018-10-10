مصر تجري "فحصا شاملا" لفنادق الغردقة بعد وفاة سائحين بريطانيين

قالت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة، والتي ذهب السائحان ضمن فوج سياحي تابع لها، إنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإي كولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان.