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اقتصاد|مصر

مصر تجري "فحصا شاملا" لفنادق الغردقة بعد وفاة سائحين بريطانيين

جون وسوزان كوبر توفيا في فندق بالغردقة في مصر في شهر أغسطس الماضي
جون وسوزان كوبر توفيا في فندق بالغردقة في مصر في شهر أغسطس الماضي
10/10/2018

قالت وزارة السياحة المصرية إنها ستجري "فحصا شاملاً" لفنادق مدينة الغردقة السياحية المطلة على شواطئ البحر الأحمر، بعد وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق المدينة في أغسطس/آب الماضي.

التفاصيل:
  • قالت الوزارة في بيان إنها بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعانت بشركة "بريفيرسك… وهي بيت خبرة عالمي معتمد لاستشارات الصحة والسلامة لعمل فحص شامل للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية".
  • أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل الخطوة الأولى لإعادة هيكلة نظام الفنادق المصرية في إطار الخطة العاجلة التي تقوم بها الوزارة لرفع جودة المنشآت الفندقية بما يتناسب مع المعايير الدولية التي تطبق في الدول السياحية الكبرى.
  • من المقرر، وفقا لهذه الإجراءات، مراجعة الجوانب الفنية في فنادق الغردقة، ومن بينها أنظمة سلامة الغذاء، وأنظمة إدارة المياه، وبرامج تدريب للنظافة الشخصية، ونظافة حمامات السباحة، والسكن والمرافق الخاصة بالعاملين، وإرشادات مقاومة الحشرات واستخدام المبيدات الحشرية.
خلفية:
  • يعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ وفاة السائحين البريطانيين جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان كوبر (63 عاما) في فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك أواخر أغسطس/آب الماضي.
  • أعلن النائب العام المصري الشهر الماضي أن بكتيريا إي كولاي كانت أحد العوامل التي أدت لوفاة السائحين وذكر في بيان أن كوبر كان يعاني من مشاكل صحية وأن الإي كولاي كانت سببا في فشل وظائف القلب الأمر الذي أفضى للوفاة، بينما توفيت زوجته نتيجة "متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي".
  • قالت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة، والتي ذهب السائحان ضمن فوج سياحي تابع لها، إنها عثرت على مستوى مرتفع للغاية من بكتيريا الإي كولاي المعوية وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق الذي كان يقيم به السائحان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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