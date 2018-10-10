غوغل تطعن على غرامة أوربية مفروضة عليها

أعلنت مجموعة غوغل الأمريكية أنها قدمت طعنا على الغرامة القياسية بقيمة 4.34 مليار يورو التي فرضها عليها الاتحاد الأوربي في يوليو/تموز بتهمة الاحتكار بشأن نظام أندرويد.

وقال المتحدث باسم غوغل آل فيرني في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "لقد قدمنا طعنا في قرار المفوضية الأوربية المتعلق بأندرويد أمام محكمة الاتحاد الأوربي".

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