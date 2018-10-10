غوغل تطعن على غرامة أوربية مفروضة عليها

أعلنت مجموعة غوغل الأمريكية أنها قدمت طعنا على الغرامة القياسية بقيمة 4.34 مليار يورو التي فرضها عليها الاتحاد الأوربي في يوليو/تموز بتهمة الاحتكار بشأن نظام أندرويد.
وقال المتحدث باسم غوغل آل فيرني في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس "لقد قدمنا طعنا في قرار المفوضية الأوربية المتعلق بأندرويد أمام محكمة الاتحاد الأوربي".
خلفية
- فرض الاتحاد الأوربي هذه الغرامة غير المسبوقة على غوغل لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد" من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.
- المفوضية الأوربية دعت غوغل إلى "إنهاء ممارساتها غير المشروعة خلال 90 يوما تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لألفابت" الشركة التي يتبع لها غوغل.
- المفوضية الأوربية حكمت في 27 يونيو/حزيران 2017 على غوغل بدفع غرامة قياسية بقيمة 2.42 مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني بتغليب أداتها لمقارنة الأسعار "غوغل شوبينغ" على حساب خدمات منافسة له.
- منذ سنوات تستهدف المفوضية الأوربية نظام أندرويد الذي يستخدم في 80% من الهواتف في أوربا والعالم.
- المفوضية الأوربية أخذت على غوغل أنها فرضت على الشركات المنتجة للأجهزة أن تحمل مسبقا تطبيق غوغل سيرش ومشغله كروم كشرط لمنح ترخيص لمتجر بلاي ستور.
- كم اتهمت المفوضية الأوربية غوغل بدفع أموال لبعض كبار المنتجين والمشغلين لشبكات الهواتف النقالة ليحملوا مسبقا بشكل حصري تطبيق غوغل للبحث على أجهزتهم، وبمنع الشركات المنتجة الراغبة في تحميل تطبيقات غوغل مسبقا من بيع هواتف ذكية تعمل على نسخ أخرى من أندرويد لم تصادق عليها غوغل.
- النظر في الاستئناف أمام القضاء الأوربي قد يستغرق سنوات.
- محكمة الاتحاد الأوروبي التي تضم قاضيا واحدا على الأقل من كل دولة عضو، هي إحدى الهيئتين القضائيتين اللتين تتألف منهما محكمة العدل الأوربية، ومقرها في لوكسمبورغ.