"نافتا جديدة" في اللحظات الأخيرة بين كندا والولايات المتحدة

توصلت كندا والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة ينقذ اتفاقية نافتا التي وقعت قبل نحو ربع قرن.

القصة

بيان أمريكي كندي قال إن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت إلى اتفاق للتبادل الحر لأمريكا الشمالية أطلق عليه اسم "الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية" بدلا من اتفاقية نافتا التي وقعت في 1994.

البيان المشترك: الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية ستؤمن لعمالنا ومزارعي ومربي الماشية والشركات اتفاقا تجاريا جيدا سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وتجارة أكثر عدلا ونمو اقتصادي متين لمنطقتنا.

البيان صدر قبل تسعين دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى ضم كندا لاتفاق كانت واشنطن قد توصلت إليه مع مكسيكو ستي.

معلومات أساسية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض إعادة التفاوض حول "اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية" (نافتا) التي طبقت بين الدول الثلاث لـ24 عاما.

الولايات المتحدة والمكسيك توصلتا بعد مفاوضات شاقة استغرقت أسابيع إلى اتفاق أعلن في نهاية أغسطس/آب، على أمل أن ينضم إليه الكنديون في وقت لاحق.

لمحة عن الاتفاق الجديد