البث الحي
اقتصاد|الولايات المتحدة

306 مليارات دولار تكاليف الكوارث الطبيعية في أمريكا خلال 2017

مئات الآلاف في حاجة لمساعدات بعد إعصار هارفي
مئات الآلاف في حاجة لمساعدات بعد إعصار هارفي
9/1/2018

قالت الحكومة الأمريكية، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعرضت خلال العام الماضي لـ16 كارثة طبيعية كبيرة منفصلة بلغت تكاليفها رقما قياسيا بقيمة 306 مليارات دولار.

وكان الرقم القياسي السابق، والذي تم تعديله حسب التضخم، 215 مليار دولار بسبب الأضرار عام 2005، عندما تسبب إعصار كاترينا في تدمير نيو أورليانز، بالإضافة إلى ثلاث عواصف استوائية رئيسية أخرى ضربت البلاد.

وذكر المركز الوطني للمعلومات البيئية في تقرير تحت عنوان "عام تاريخي من كوارث الطقس والمناخ"، أن عدد الكوارث الكبرى -والتي يتم تعريفها على انها أحداث أسفرت عن أضرار لا تقل عن مليار دولار- التي شهدها العام الماضي وصلت إلى 16 مثل عام 2011".

وتشمل الكوارث الرئيسية الذي شهدها العام الماضي حالة جفاف واحدة، وفيضانين، وعاصفة ثلجية دمرت الحقول الزراعية، وثمانية أعاصير أو ما شابه ذلك من الطقس العنيف و3 عواصف استوائية، بالإضافة إلى العديد من حرائق الغابات عبر ولايات متعددة، والتي تصنف على أنها حدث واحد في إطار منهجية الإدارة الوطنية لرصد المحيطات والغلاف الجوي.

ومنذ عام 1980، شهدت الولايات المتحدة 219 كارثة مناخية كبيرة، بمعدل 6 تقريبًا كل عام، وتضاعف المتوسط خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى 11.6 سنويًا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)