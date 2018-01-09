وزير النقل المصري: زيادة سعر تذاكر السكك الحديدية قريبًا

قال وزير النقل المصري هشام عرفات، مساء الإثنين، إن الحكومة اتخذت قرارا نهائيا برفع سعر تذكرة السكك الحديدية خلال الفترة القليلة المقبلة، دون أن يحدد حجم الزيادة.

وأضاف الوزير في مداخلة مع قناة تلفزيونية محلية "الحكومة اتخذت القرار ويتم حاليا دراسة نسب الزيادة التى سيتم تطبيقها".

وأضاف: "الزيادة لن تكون كبيرة وسيتم تطبيقها في أقرب وقت.. لن نتمكن من الانتظار حتى عام 2019".

وأكد الوزير أن الزيادة مهمة لتغطية تكلفة المشروعات المقرر تدشينها حتى عام 2022، التي تقدر بنحو 25 مليار جنيه (1.41 مليار دولار)، بخلاف سداد ديون المرفق البالغة 40 مليار جنيه (2.26 مليار دولار).

ويأتي الإعلان عن رفع سعر تذاكر السكك الحديدية، بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة أنها سترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من يوليو/تموز القادم.

وتبرر الحكومة الزيادة بأنها تأتي في إطار جهودها لتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/تشرين ثان 2016.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الإثنين، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بمدينة العاشر من رمضان، إن مشروعات السكك الحديدية والمترو يتم تنفيذها عبر قروض لابد من تسديدها.

وأضاف السيسي: "نحن لا نتحدث عن أرباح ولكن إجراء اقتصادي مناسب لاستمرار المرفق".

وكشف وزير النقل هشام عرفات مؤخرًا في تصريحات صحفية، أن تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيه (1.19 مليون دولار)، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه (2.55 مليار دولار).

وتخدم شبكة السكك الحديدية في مصر نحو 300 مليون راكب سنويا بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل.