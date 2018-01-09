أرباح "سامسونغ" تسجل رقما قياسيا في 2017

سجلت أرباح التشغيل لشركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية في العام الماضي 53.6 تريليون وون، أي ما يعادل 50 مليار دولار.

وأعلنت سامسونغ، الثلاثاء، عن أن مبيعاتها المتوقعة للعام الماضي ارتفعت بمقدار 18.7% على أساس سنوي إلى 239.6 تريليون وون مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ومن المقدر أن مبيعاتها وأرباح التشغيل لها بلغت 66 تريليون وون و15.1 تريليون وون على التوالي خلال الربع الأخير من العام السابق لتسجل أرباح التشغيل الفصلية رقما قياسيا.

وجاءت الأرباح التشغيلية في الربع الرابع أقل بمقدار 800 مليار وون من التوقعات من شركات الأوراق المالية التي بلغت 15.8 تريليون وون.

وقد يعزى ذلك إلى قوة العملة الكورية وتقديم المكافأة الخاصة إلى قطاع أشباه الموصلات في الربع الأخير من العام الماضي.