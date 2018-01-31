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اقتصاد

فوجي فيلم اليابانية تستحوذ على زيروكس

31/1/2018

تتجه شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية إلى الاستحواذ على شركة زيروكس في صفقة قيمتها 6.1 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، تنضم الشركة الأمريكية إلى مشروعهما المشترك بهدف التوسع وخفض النفقات في ظل تراجع الطلب على الطباعة المكتبية.

ويأتي الإعلان عن الاستحواذ اليوم الأربعاء في ظل مواجهة زيروكس ضغوطا لإيجاد مصادر نمو جديدة حيث تكافح لإعادة ابتكار إرثها التجاري في ظل تراجع الطلب على الطباعة المكتبية.

وتحاول فوجي فيلم أيضا تبسيط قطاع آلات تصوير المستندات بتركيز أكبر على خدمات حلول الوثائق.

وتمتلك فوجي فيلم الآن 75 بالمئة من فوجي زيروكس، المشروع المشترك الذي يعود تاريخه لأكثر من 50 عاما ويبيع منتجات وخدمات النسخ بآلات التصوير الضوئي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقالت الشركتان إن فوجي زيروكس ستعيد شراء هذه الحصة من فوجي فيلم مقابل نحو 6.1 مليار دولار باستخدام دين مصرفي.

وستستخدم فوجي فيلم هذه الأموال لشراء حصة 50.1 بالمئة من أسهم زيروكس الجديدة. وأضافتا أنهما تخططان لاستكمال الاتفاق بحلول يوليو تموز أو أغسطس آب.

وستحتفظ الشركة المشتركة باسم فوجي زيروكس وستصبح تابعة لفوجي فيلم وسيكون لها مقران أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في اليابان وستدرج في بورصة نيويورك.

وسيرأس شركة فوجي زيروكس الرئيس التنفيذي لزيروكس جيف جاكوبسون بينما سيتولى الإدارة شيجيتاكا كوموري الرئيس التنفيذي لفوجي فيلم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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