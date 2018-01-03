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اقتصاد|مصر

الوكالة الرسمية: مصر ستسدد ديون بأكثر من 12 مليار دولار في 2018

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
3/1/2018

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر بالبنك المركزي بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017.

وأضاف المصدر الذي لم تسمه الوكالة أن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2018.

وقالت الوكالة إن مبلغ الـ 30 مليار دولار الذي سددته مصر خلال العام الماضي 2017 توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول منها والسعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال إن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل تحصيل ودائعهما المستحقة في العام المقبل والبالغة -حسب بيانات سابقة- أربعة مليارات دولار (مليارا دولار لكل منهما)، في حين تحدث في وقت سابق عن إرجاء سداد قرابة أربعة مليارات دولار أخرى مستحقة للصين.

جانب هذه الودائع المؤجلة، تتضمن ديون مصر الخارجية وفوائدها المستحقة السداد خلال 2018 ملياري دولار للكويت، ومليارين آخرين لليبيا، في وقت ارتفعت فيه ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 55.8 مليارا قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%.

وارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3% في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، إذ أعلن البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي بلوغها 79 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 55.8 مليارا قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57%

وكانت مصر قد اختارت مؤخرا عدة بنوك عالمية لاستدانة عن طريق طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.

وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني العام الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017 .

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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