النفط يقفز لأعلى مستوياته في عامين ونصف

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بدعم من توترات ناجمة عن استمرار الاضطرابات في إيران، العضو بمنظمة أوبك.

وبحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار إلى 61.44 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2015.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.06 دولار إلى 67.62 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2015.

وحذر كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك من أن الأسعار تواجه تصحيحا نزوليا متوقعا أن يضعف الدعم الذي حصلت عليه الأسعار من الاضطرابات في إيران ما لم يبدأ الوضع في التأثير على إنتاج النفط، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

ويتوقع كومرتس بنك أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارا في 2018.

ويقول متعاملون إن الأسواق ارتفعت كثيرا في الآونة الأخيرة في وقت من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج الأمريكي مجددا وتظهر فيه شكوك بشأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط حوالي 16 بالمئة منذ منتصف 2016 ليبلغ 9 ملايين و750 ألف برميل يوميا بنهاية العام الماضي.

كما تأثرت المعنويات سلبا ببعض المخاوف من أن روسيا قد لا تكون ملتزمة بشكل كامل بتعهداتها في الاتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الانتاج بواقع 300 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى شهري في 30 عاما والبالغ 11 مليونا و247 ألف برميل يوميا الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول 2016.

وتظهر أحدث بيانات لعام 2017 أن إنتاج روسيا من النفط زاد إلى 10 ملايين و980 ألفبرميل يوميا في المتوسط مقارنة مع 10 ملايين و960 ألف برميل يوميا في 2016 و10 ملايين و720 ألف برميل يوميا في 2015.