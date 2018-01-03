البث الحي
اقتصاد

النفط يقفز لأعلى مستوياته في عامين ونصف

منصات لاستخراج النفط
منصات لاستخراج النفط
3/1/2018

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام بدعم من توترات ناجمة عن استمرار الاضطرابات في إيران، العضو بمنظمة أوبك.

وبحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش قفزت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار إلى 61.44 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2015.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.06 دولار إلى 67.62 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار 2015.

وحذر كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك من أن الأسعار تواجه تصحيحا نزوليا متوقعا أن يضعف الدعم الذي حصلت عليه الأسعار من الاضطرابات في إيران ما لم يبدأ الوضع في التأثير على إنتاج النفط، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

ويتوقع كومرتس بنك أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارا في 2018.

ويقول متعاملون إن الأسواق ارتفعت كثيرا في الآونة الأخيرة في وقت من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج الأمريكي مجددا وتظهر فيه شكوك بشأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط حوالي 16 بالمئة منذ منتصف 2016 ليبلغ 9 ملايين و750 ألف برميل يوميا بنهاية العام الماضي.

كما تأثرت المعنويات سلبا ببعض المخاوف من أن روسيا قد لا تكون ملتزمة بشكل كامل بتعهداتها في الاتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الانتاج بواقع 300 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى شهري في 30 عاما والبالغ 11 مليونا و247 ألف برميل يوميا الذي سجلته في أكتوبر تشرين الأول 2016.

وتظهر أحدث بيانات لعام 2017 أن إنتاج روسيا من النفط زاد إلى 10 ملايين و980 ألفبرميل يوميا في المتوسط مقارنة مع 10 ملايين و960 ألف برميل يوميا في 2016 و10 ملايين و720 ألف برميل يوميا في 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

قطر تبدأ إجراءات قانونية ضد بنك أبوظبي الأول بنيويورك بسبب التلاعب بالسوق

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)